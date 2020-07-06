Частота перелетов в Крым вернулась к докризисному уровню

В июле количество полетов и география рейсов в симферопольском аэропорту вернулись к показателям июля 2019-го. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на представителей аэропорта Симферополь.

"Аэропорт начал обслуживать более 200 рейсов в сутки. Общее количество принятых и отправленных в начале июля 2020 года рейсов соответствует прошлогоднему, что свидетельствует о восстановлении частоты полетов в Крым после кризиса, связанного с COVID-19", - сообщили в аэропорту.

В июне в аэропорту анонсировали, что после снятия карантинных ограничений маршрутная сеть полетов вырастет в четыре раза - с 11 до 46 направлений. А количество авиакомпаний, осуществляющих перелеты на полуостров и обратно, возрастет с восьми до 14.

- Только в мае пассажиропоток упал на 90,2 процента по сравнению с показателями прошлого года, а авиакомпании отменили более 1000 рейсов, - пояснил генеральный директор аэропорта Симферополь Евгений Плаксин.