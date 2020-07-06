ФСБ задержала трех курьеров с 55 килограммами наркотиков

ФСБ нашла трех курьеров, которые пытались распространить 55 килограммов наркотиков в 12 регионов Центральной России, Поволжья и Юга. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Их задержали в Московской и Ярославской областях. Все трое - россияне, их отправили в СИЗО.

В тайниках автомобилей задержанных изъяли не менее 45 килограммов амфетамина и десяти килограммов экстази в виде 23 тысяч таблеток. Так, в ходе спецоперации ликвидировали целую сеть каналов поступления синтетических средств.

Наркотики планировалось продавать в Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской и Ивановской областях. Кроме того, запрещенные вещества везли в Тамбовскую, Нижегородскую, Саратовскую и Ростовскую области, а также на Кубань.