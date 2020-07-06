Круизы на судне "Князь Владимир" возобновят 19 июля

Пассажирский лайнер "Князь Владимир" вернется на круизный маршрут между Краснодарским краем и Крымом с 19 июля. Об этом сегодня сообщила вице-губернатор Севастополя Мария Литовко.

- В 19 июля возобновляет навигацию круизное судно "Князь Владимир", - рассказала Литовко на аппаратном совещании в правительстве города. - Мы получили уведомление в конце прошлой недели, будем прорабатывать с коллегами прием туристов.

По информации оператора линии ООО "Черноморские круизы", в 2020 году у лайнера "Князь Владимир" планировалась самая продолжительная навигация - с 1 марта до конца октября. Однако из-за пандемии коронавируса круизы были приостановлены.

Теплоход, вмещающий 600 пассажиров, этим летом продолжит выполнять недельные туры по маршруту Сочи - Новороссийск - Ялта - Севастополь - Сочи. Также к круизу добавится Абхазия - несколько раз лайнер зайдет в Сухум.

Сейчас лайнер находится в Сочи. На прошлой неделе на его борту состоялось голосование по поправкам в Конституцию РФ.