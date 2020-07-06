Один человек погиб при жесткой посадке вертолета в Ростовской области

В результате жесткой посадки вертолета Ми-2 в Ростовской области погиб человек, еще один пострадал. Об этом "РГ" сообщили в московском межрегиональном следственном управлении на транспорте СК России.

Самолет, орошавший рисовые поля в Сальском районе, был вынужден приземлиться, по предварительным данным, из-за отказа двигателя. Это произошло в районе поселка Кирсалово утром в начале шестого. На борту Ми-2 находилось два человека, один из которых погиб.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах региона, погиб бортмеханик воздушного судна. Пилот вертолета госпитализирован. У него диагностировали перелом ноги, ушибы и ссадины.

На месте работает следственно-оперативная группа Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ, которая устанавливает все обстоятельства случившегося. Проводится доследственная проверка, по итогам который будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела.

Южная транспортная прокуратура также проводит проверку по факту ЧП. Сотрудники надзорного ведомства выяснят, соблюдались ли при организации полета нормы по безопасности.