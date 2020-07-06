Пушков ответил на заявление главкома ВМСУ о силовом возвращении Крыма

Заявление командующего военно-морскими силами Украины контр-адмирала Алексей Неижпапы о планах ведения войны с Россией на море не следует воспринимать всерьез. Об этом в своем Twitter написал председатель временной комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков.

Слова украинского военачальника сенатор назвал "риторической провокацией", нацеленной на поддержание высокого градуса напряженности между Украиной и Россией.

При этом Пушков отметил, что Украины военного флота "как такового нет".

- Главком командует лишь старыми катерами, - констатировал он. - Но побахвалиться хочется.

Ранее командующий ВМС Украины Алексей Неижпапа в интервью украинским СМИ заявил, что украинский боевой флот готовится к войне с Россией, в рамках которой намерен "вернуть" Крымский полуостров.