После пропажи курганских подростков завели дело об убийстве

По факту исчезновения троих детей в Шатровском районе возбуждено уголовное дело по статье "Убийство двух или более лиц", сообщает пресс-служба регионального следственного управления.

Напомним, известие о пропаже подростков 2006, 2007, 2008 годов рождения поступило в правоохранительные органы сегодня ранним утром. Одежду детей нашли на берегу реки Исеть в 1,5 километров от деревни Ключи Шатровского района. Ребят ищут спасатели, полиция, волонтеры.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также выясняют, почему несовершеннолетние находились на реке одни без взрослых.