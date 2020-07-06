Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен на неделю

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания. Ограничения будут действовать до 13 июля, передает оперштаб.

В регионе сохраняется масочный режим, повсеместная дезинфекция, соблюдение социальной дистанции и так далее.

По данным на понедельник, 6 июля, в области зафиксировано 270 случаев COVID-19 (итого с начала пандемии - 14303). Состояние 159 пациентов тяжелое, 134 из них находятся в реанимации, в том числе 62 - на ИВЛ. За сутки подтверждено еще семь смертей больных COVID-19 (общее число летальных случаев - 131).

Между тем

На прошлой неделе главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов оценил ситуацию с заболеваемостью в городе как стабильную. "Мы находимся на устойчивом плато, хотя немножко пошли колебания последние два дня. Но фиксируются хорошие показатели: уменьшается количество больных детей, больше бессимптомных форм, за счет выписок освобождается коечный фонд для новых госпитализаций", - пояснил он.

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