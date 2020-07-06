Новости

Экс-футболист из Украины находится в московском СИЗО по обвинению в шпионаже 15:39
В Подмосковье начали разборку временных госпиталей 15:38
СМИ: Меган Маркл снова беременна 15:37
Илон Маск выпустил шорты Tesla, которые раскупили в считанные минуты 15:35
Жителя Прикамья осудили на 16 лет за создание нарколаборатории 15:33
Полиция остановила массовые ночные гонки стритрейсеров в Калининграде 15:29
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина 15:25
В Москве поменяют разметку на переходах 15:24
Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен на неделю 15:24
РЖД сообщили о возвращении всех отмененных из-за COVID поездов "Стриж" 15:24
В Британии выпустили монету в честь Элтона Джона 15:23
Видео: птица поймала огромную рыбу на океанском пляже 15:20
На Средний Урал надвигается аномальная жара 15:16
Госдума до конца июля примет закон об упрощении внедрения искусственного интеллекта 15:16
В Болгарии режим чрезвычайной обстановки продлен до конца июля 15:10
Итоги наблюдения за голосованием подвели в Общественном штабе 15:10
Видео: В подводных пещерах Мексики найдены 12000-летние рудники 14:58
Чуланов стал главным внештатным специалистом Минздрава по инфекциям 14:56
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля 14:56
Путин обсудил с королем Бахрейна сирийское урегулирование 14:54
На японском острове Кюсю эвакуируют жителей из-за сильных дождей 14:49
Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений 14:44
На Кубани закрыли уголовное дело против экс-министра спорта 14:44
В Британии в связке бананов нашли ядовитую лягушку 14:39
Песков не стал комментировать решение суда по делу журналистки Прокопьевой 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 15:24
Рубрика: Общество

Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен на неделю

Текст: Татьяна Воробьева

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев вновь продлил режим самоизоляции для людей старше 65 лет и тех, у кого имеются хронические заболевания. Ограничения будут действовать до 13 июля, передает оперштаб.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Компании Урала в десятки раз нарастили выпуск антиковидной продукции

В регионе сохраняется масочный режим, повсеместная дезинфекция, соблюдение социальной дистанции и так далее.

По данным на понедельник, 6 июля, в области зафиксировано 270 случаев COVID-19 (итого с начала пандемии - 14303). Состояние 159 пациентов тяжелое, 134 из них находятся в реанимации, в том числе 62 - на ИВЛ. За сутки подтверждено еще семь смертей больных COVID-19 (общее число летальных случаев - 131).

Между тем

На прошлой неделе главный эпидемиолог Екатеринбурга Александр Харитонов оценил ситуацию с заболеваемостью в городе как стабильную. "Мы находимся на устойчивом плато, хотя немножко пошли колебания последние два дня. Но фиксируются хорошие показатели: уменьшается количество больных детей, больше бессимптомных форм, за счет выписок освобождается коечный фонд для новых госпитализаций", - пояснил он.

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Свердловская область Пандемия коронавируса COVID-19

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Медведев объяснил значение социальных поправок в Конституцию РФ
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля
Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России
Как собственные клетки могут спасать от рака
Как обезопасить себя в грозу на открытом воздухе