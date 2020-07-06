В Курганской области в реке нашли тела пропавших подростков

Водолазы поисково-спасательной службы нашли на дне реки Исеть в Шатровском районе Курганской области тела пропавших троих подростков 13, 14 и 15 лет.

По сообщению Каргапольского межрайонного следственного отдела, сейчас назначены судебно-медицинские экспертизы, чтобы установить причину гибели детей. После первичного осмотра следов насильственной смерти не обнаружено.

Напомним, дети пропали сегодня в половине четвертого утра. На берегу реки нашли их одежду и сразу приступили к поискам. По факту исчезновения подростков возбуждено уголовное дело по статье "убийство двух или более лиц" (пункт "а", часть 2, статья 105 УК РФ).