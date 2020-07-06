Новости

Экс-футболист из Украины находится в московском СИЗО по обвинению в шпионаже 15:39
В Подмосковье начали разборку временных госпиталей 15:38
СМИ: Меган Маркл снова беременна 15:37
Илон Маск выпустил шорты Tesla, которые раскупили в считанные минуты 15:35
Жителя Прикамья осудили на 16 лет за создание нарколаборатории 15:33
Полиция остановила массовые ночные гонки стритрейсеров в Калининграде 15:29
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина 15:25
В Москве поменяют разметку на переходах 15:24
Режим самоизоляции для пожилых свердловчан продлен на неделю 15:24
РЖД сообщили о возвращении всех отмененных из-за COVID поездов "Стриж" 15:24
В Британии выпустили монету в честь Элтона Джона 15:23
Видео: птица поймала огромную рыбу на океанском пляже 15:20
На Средний Урал надвигается аномальная жара 15:16
Госдума до конца июля примет закон об упрощении внедрения искусственного интеллекта 15:16
В Болгарии режим чрезвычайной обстановки продлен до конца июля 15:10
Итоги наблюдения за голосованием подвели в Общественном штабе 15:10
Видео: В подводных пещерах Мексики найдены 12000-летние рудники 14:58
Чуланов стал главным внештатным специалистом Минздрава по инфекциям 14:56
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля 14:56
Путин обсудил с королем Бахрейна сирийское урегулирование 14:54
На японском острове Кюсю эвакуируют жителей из-за сильных дождей 14:49
Путин отметил вклад Назарбаева в развитие российско-казахстанских отношений 14:44
На Кубани закрыли уголовное дело против экс-министра спорта 14:44
В Британии в связке бананов нашли ядовитую лягушку 14:39
Песков не стал комментировать решение суда по делу журналистки Прокопьевой 14:38
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
06.07.2020 14:53
Рубрика: Digital

Росстандарт развернул узел блокчейн-инфраструктуры IPChain

1 июля 2020 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) развернуло и включило в блокчейн-сеть IPChain собственный узел. Это стало результатом соглашения, подписанного год назад на площадке международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum в Калининграде.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Речь идет о 24-м узле децентрализованной сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности, в которую входят Фонд "Сколково", Российское авторское общество, Национальный реестр интеллектуальной собственности, Ассоциация специалистов предметного дизайна, Первое музыкальное издательство и другие российские организации, решающие с помощью сети IPChain задачи по управлению и защите интеллектуальной собственности. Узел сети Росстандарта стал 3-м узлом, развернутым органами государственной власти. Ранее взаимодействие с участниками рынка с помощью блокчейн-инфраструктуры реализовали Роспатент и Суд по интеллектуальным правам.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Данные Роспатента о регистрации товарных знаков будут публиковаться в блокчейн-сети IPChain

Цифровые технологии изменили механизмы разработки стандартов, форму их представления и способы их использования, отметил глава Росстандарта Алексей Абрамов: "Сегодня отношение к стандартам существенно изменилось. Это не ограничивающий бизнес набор требований, навязанный государством, а готовый, апробированный и экономически выгодный элемент производства или организации бизнес-процесса. Использование стандартов позволяет снижать издержки, развивать конкуренцию на рынке поставщиков комплектующих, материалов и оборудования, создавать и предлагать потребителю безопасные и качественные продукты. Поэтому стандарты - я имею в виду не только государственные, но и международные, и корпоративные, - становятся важным элементом любого бизнеса. И именно этот инструмент во всем мире активно используется корпоративным сектором".

Разработка стандартов становится серьезным направлением инвестиций корпораций, однако их оборот, использование зачастую происходит с нарушением прав разработчиков. Особенно острой проблема стала при переходе к цифровой форме стандартов, которые представляют собой не просто документ, а базу знаний, данных и типовых элементов для производства самых разных продуктов - от питания до строительных конструкций. "Решить проблему контрафакта при обороте цифровых стандартов можно только одним способом - выстроив прозрачную процедуру их лицензирования, чтобы вся цепочка от разработчиков и распространителей стандартов до их конечных потребителей - сублицензиатов была прозрачной. Для быстрого заключения таких лицензионных договоров с цифровыми формами стандартов нам и нужен блокчейн", - пояснил Алексей Абрамов.

Узел блокчейн-инфраструктуры развернут в ФГУП "Стандартинформ", который является основным агрегатором стандартов в цифровой форме. Важность этого шага для развития института защиты интеллектуальных прав в технологической сфере отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: "По понятным причинам стандарты стали серьезным объектом инвестиций, и, как следствие, остро встал вопрос защиты прав на них. То, что в сфере стандартизации в России существует крупный агрегатор, определяет политику и механизмы защиты прав. Такой агрегатор может лицензировать доступ к базам данных стандартов в цифровой форме для множества компаний, которые профессионально формируют на их основе подборки, важные для тех или иных отраслей, и распространяют их конечным потребителям. Если все эти процессы сопровождать блокчейн-записями, фиксирующими условия лицензирования первичных баз и сублицензирования коллекций, образуются "белые списки" легальных потребителей. Соответственно, легко определить и тех, кто использует столь сложный интеллектуальный продукт как стандарт без согласия его правообладателя, то есть защитить интересы и разработчиков, и агрегатора, и компаний, работающих на рынке распространения стандартов и в целом нормативно-технических документов".

Фото: Предоставлено пресс-службой IPChain
Вышло продолжение первого в РФ анимационного цикла об интеллектуальной собственности

Ассоциация IPChain создана Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Российским авторским обществом (РАО), Партнерством по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век" в 2017 году.

Основная цель Ассоциации - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, "Ситроникс", n`RIS, "Литрес", "Союзмультфильм", "Российская венчурная компания", Фонд содействия инновациям и другие.

Ipquorum: Новости интеллектуальной собственности Digital Технологии

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Медведев объяснил значение социальных поправок в Конституцию РФ
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
Банк России установил официальный курс доллара на уровне 71,34 рубля
Эпидемиолог оценил вероятность распространения чумы в России

Новости проекта

19.03.2020
Фото: предоставлено компанией "Тагиров и партнеры" Ассоциация IPChain приняла участие во Всероссийском слете молодых юристов в Махачкале
25.10.2019
"Музыкальный материал отстаивает себя сам"
30.09.2019
Фото: предоставлено пресс-службой IPChain В Российском союзе промышленников и предпринимателей обсудили актуальное состояние российских креативных индустрий
29.04.2019
Фото: Максим Богодвид/РИА Новости Как цифровые технологии помогают отвечать на глобальные вызовы рынка IP
13.04.2019
Фото: Пресс-служба IPQuorum На IPQuorum обсудили риски правовой неопределенности в сфере интеллектуальной собственности
13.03.2019
Фото: Предоставлено ассоциацией IPChain В России создана универсальная бизнес-модель архитектуры рынка интеллектуальной собственности
19.02.2019
Фото: предоставлено пресс-службой Ассоциации IPChain Сингапур и РФ обменялись опытом в рамках бизнес-миссии Ассоциации IPChain и Фонда "Сколково"
07.12.2018
Фото: Пресс-службы ФИС (Федерация интеллектуальной собственности) Взаимодействие судов с участниками цифрового рынка через блокчейн - реальность цифровой экономики
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Законодатели готовят новые инструменты для охраны региональных брендов
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Сквозные технологии - будущее рынка интеллектуальной собственности
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Благодаря глобальной интеграции родится новая интеллектуальная Евразия
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Флагманские разработки ОПК ускорят развитие многих отраслей
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Иван Засурский: Эволюция медиатехнологий "пересобирает" общество
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Смена технологической парадигмы изменит все общество
20.04.2018
Фото: Александр Натрускин / РИА Новости www.ria.ru ВЦИОМ провел исследование российского рынка ИС
20.04.2018
Фото: Виталий Невар / ТАСС Цифровая экономика станет новой точкой роста для Янтарного края
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В этом году будет создан мегарегулятор в сфере интеллектуальных прав
20.04.2018
Фото: depositphotos.com Рынок интеллектуальной собственности готов работать на опережение
20.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На форуме IPQuorum 2018 обсудили перспективы России на цифровом рынке
19.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В Калининграде и Москве прошли главные события сферы интеллектуальной собственности мирового масштаба
18.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: интеллектуальная собственность - гарант экономической устойчивости
17.04.2018
Фото: Depositphotos.com Компания "ФорМакс" сообщила о покупке системы по распознаванию аудио Zamsha
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности В России будет создана сеть цифровых исследовательских институтов
17.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: Какими будут новые кадры для новых рынков?
15.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum 2018: инструменты коллективного управления в сфере интеллектуальной собственности исчерпывают себя
13.04.2018
Фото: Виталий Невар/ТАСС Университеты подключаются к блокчейн-инфраструктуре управления интеллектуальной собственностью IPChain
13.04.2018
Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. На IPQuorum 2018 обсудили вопросы брендирования
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum вручил миллион рублей лучшему стартапу
13.04.2018
Фото: Александр Натрускин/ РИА Новости На IPQuorum объявили о создании Совета по цифровой экономике
13.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPChain и Ассоциация интернет-издателей подписали соглашение о сотрудничестве
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности На IPQuorum 2018 обсудили проблемы рынка интеллектуальной собственности
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Ассоциация IPChain и Кыргызпатент построят "инфраструктуру доверия"
12.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Музыканты России и Германии сыграли в "четыре руки" на IPQuorum
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Павел Зенькович: Интеллектуальной собственности нужна общая цифровая платформа
11.04.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Международный форум IPQuorum 2018 начал свою работу
11.04.2018
Самый масштабный просветительский проект в сфере интеллектуальной собственности стартует в Калининграде
09.04.2018
В рамках культурной программы IPQuorum 2018 пройдет киномарафон
06.04.2018
IPQuorum 2018 открывает экспозицию "Интеллектуальная собственность"
03.04.2018
Фото: Depositphotos.com Startup Hub - ведущие эксперты в области венчурных инвестиций выберут лучший стартап
30.03.2018
В России пройдет международный форум IPQuorum 2018
30.03.2018
Объявлена деловая программа IPQuorum 2018 в Калининграде
30.03.2018
Ректор РГАИС Иван Близнец: Патенты должны работать на автора
30.03.2018
Фото: Пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности Виктор Наумов: Между моделями "лицензия" и "услуга" будет расти антогонизм
30.03.2018
Андрей Кричевский: В интеллектуальной собственности блокчейн изменит все
30.03.2018
Фото: Фото: пресс-служба Международного стратегического форума по интеллектуальной собственности. Григорий Ивлиев: Число заявок на изобретения в сфере digital будет расти
30.03.2018
Председатель Правления Фонда "Сколково" Игорь Дроздов: Прорыв обеспечат технологии
30.03.2018
Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Антон Алиханов - о том, почему форум IPQuorum проходит в Калининградской области