Росстандарт развернул узел блокчейн-инфраструктуры IPChain

1 июля 2020 года Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт) развернуло и включило в блокчейн-сеть IPChain собственный узел. Это стало результатом соглашения, подписанного год назад на площадке международного стратегического форума по интеллектуальной собственности IPQuorum в Калининграде.

Речь идет о 24-м узле децентрализованной сети транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности, в которую входят Фонд "Сколково", Российское авторское общество, Национальный реестр интеллектуальной собственности, Ассоциация специалистов предметного дизайна, Первое музыкальное издательство и другие российские организации, решающие с помощью сети IPChain задачи по управлению и защите интеллектуальной собственности. Узел сети Росстандарта стал 3-м узлом, развернутым органами государственной власти. Ранее взаимодействие с участниками рынка с помощью блокчейн-инфраструктуры реализовали Роспатент и Суд по интеллектуальным правам.

Цифровые технологии изменили механизмы разработки стандартов, форму их представления и способы их использования, отметил глава Росстандарта Алексей Абрамов: "Сегодня отношение к стандартам существенно изменилось. Это не ограничивающий бизнес набор требований, навязанный государством, а готовый, апробированный и экономически выгодный элемент производства или организации бизнес-процесса. Использование стандартов позволяет снижать издержки, развивать конкуренцию на рынке поставщиков комплектующих, материалов и оборудования, создавать и предлагать потребителю безопасные и качественные продукты. Поэтому стандарты - я имею в виду не только государственные, но и международные, и корпоративные, - становятся важным элементом любого бизнеса. И именно этот инструмент во всем мире активно используется корпоративным сектором".

Разработка стандартов становится серьезным направлением инвестиций корпораций, однако их оборот, использование зачастую происходит с нарушением прав разработчиков. Особенно острой проблема стала при переходе к цифровой форме стандартов, которые представляют собой не просто документ, а базу знаний, данных и типовых элементов для производства самых разных продуктов - от питания до строительных конструкций. "Решить проблему контрафакта при обороте цифровых стандартов можно только одним способом - выстроив прозрачную процедуру их лицензирования, чтобы вся цепочка от разработчиков и распространителей стандартов до их конечных потребителей - сублицензиатов была прозрачной. Для быстрого заключения таких лицензионных договоров с цифровыми формами стандартов нам и нужен блокчейн", - пояснил Алексей Абрамов.

Узел блокчейн-инфраструктуры развернут в ФГУП "Стандартинформ", который является основным агрегатором стандартов в цифровой форме. Важность этого шага для развития института защиты интеллектуальных прав в технологической сфере отметил президент Ассоциации IPChain Андрей Кричевский: "По понятным причинам стандарты стали серьезным объектом инвестиций, и, как следствие, остро встал вопрос защиты прав на них. То, что в сфере стандартизации в России существует крупный агрегатор, определяет политику и механизмы защиты прав. Такой агрегатор может лицензировать доступ к базам данных стандартов в цифровой форме для множества компаний, которые профессионально формируют на их основе подборки, важные для тех или иных отраслей, и распространяют их конечным потребителям. Если все эти процессы сопровождать блокчейн-записями, фиксирующими условия лицензирования первичных баз и сублицензирования коллекций, образуются "белые списки" легальных потребителей. Соответственно, легко определить и тех, кто использует столь сложный интеллектуальный продукт как стандарт без согласия его правообладателя, то есть защитить интересы и разработчиков, и агрегатора, и компаний, работающих на рынке распространения стандартов и в целом нормативно-технических документов".

Ассоциация IPChain создана Фондом "Сколково", Всероссийской организацией интеллектуальной собственности (ВОИС), НИУ "Высшая школа экономики", Российским союзом правообладателей (РСП), Санкт-Петербургским национальным исследовательским университетом информационных технологий, механики и оптики, Российским авторским обществом (РАО), Партнерством по защите и управлению правами в сфере искусства (УПРАВИС), банком "Новый век" в 2017 году.

Основная цель Ассоциации - формирование стандартов, технологий и инструментов взаимодействия участников рынка интеллектуальных прав в цифровой среде.

Ассоциация также отвечает за устойчивость функционирования и развитие децентрализованной сети блоков транзакций с правами и объектами интеллектуальной собственности - распределенного реестра IPChain, которая создана в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Сеть обеспечивает недостижимые ранее гарантии и существенно снижает риски при сделках с объектами за счет открытости информации о спорах и конфликтах - как урегулированных, так и находящихся в процессе урегулирования.

IPChain объединяет крупнейшие организации, аккумулирующие и производящие объекты интеллектуальной собственности. Среди них - Ассоциация продюсеров кино и телевидения, Роскосмос, Роспатент, Ассоциация специалистов предметного дизайна, "Ситроникс", n`RIS, "Литрес", "Союзмультфильм", "Российская венчурная компания", Фонд содействия инновациям и другие.