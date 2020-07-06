Самые редкие Lada. Какие автомобили АвтоВАЗ продавал за границу

Ровно 31 год назад, 6 июля 1989 года, с конвейера Волжского автозавода сошёл 12-миллионный автомобиль Lada. Юбилейным стал праворульный ВАЗ-2109 нежно-бежевого цвета. Во времена Советского союза завод отправил за рубеж огромное количество автомобилей. "Российская газета" решила рассказать о самых редких экспортных экземплярах Lada.

Начнём с первой модели отечественного автопроизводителя - ВАЗ-2101. Для рынка Великобритании выпускалась праворульная версия "Копейки" с обозначением Lada 1300 ES. Крыша и кузовные панели автомобиля изготавливались из более толстого металла, сам кузов подвергался антикоррозийной обработке. Седан обладал двухцветным окрасом с крышей, обтянутой виниловой плёнкой, а также имел декоративные полосы сбоку. Такой ВАЗ-2101 оснащался усиленной трансмиссией, более выносливыми стартером и аккумулятором.

В 1980-х годах за границей придумали сразу два варианта Lada Niva - California и Plein Soleil. Первая Niva отличалась огромным матерчатым люком на крыше. Во второй версии, французской, в задней части кузова срезали крышу, дополнительно усиливали силовую структуру. На Plein Soleil также присутствовали люк и двухцветная окраска. Примечательно, что внедорожнику полагался мягкий верх для лета и утеплённый для зимы.

В Канаде местные дилеры российской марки оснащали ВАЗ-2104/2105/2107 трехступенчатой автоматической трансмиссией от Chevrolet Chevette. Такие Lada с приставкой Signet небольшими партиями отправляли даже в США, куда "Жигули" официально никогда не экспортировали.

В некоторых странах Западной Европы вышеупомянутые Lada предлагались под именем Riva Estate. Праворульные автомобили оснащались бензиновыми карбюраторными двигателями объемом от 1,2 до 1,6 литра в связке с четырехступенчатой механической КП. На смену этим агрегатам со временем пришли "механика" с пятью передачами и мотор с распределенным впрыском топлива.

В 1993 году эксклюзивно для Франции была собрана специальная серия ВАЗ-2104 - Lada Kalinka Olympe. Известно лишь то, что на "четвёрку" устанавливали катализатор и один из четырёх двигателей на выбор.

В Германии под названием Lada Nova Spezial собирали машины со спортивным обвесом, спойлером на крышке багажника, оригинальными колёсными дисками и традиционными наклейками на бортах. В своё время финские импортёры осмелились под капот "семёрки" установить 110-сильный турбомотор. Седан назвали Konela Lada 2107 Turbo и навесили на него агрессивный "наряд" с 13-дюймовыми дисками.

Бельгийская компания "Скалдия-Волга" превращала ВАЗ-2108 в кабриолет Lada Natasha с тканевым верхом. Кузов транспортного средства усиливался за счёт силового каркаса и дуги безопасности. Облик модели отличался обвесом, новой "маской", пластиковым багажником, а также боковыми молдингами, собственными литыми колёсными дисками и хромированным патрубком выхлопной трубы. Внутри кабриолет мог похвастать спортивным рулевым колесом и кожаными креслами. Модель пользовалась спросом не только в самой Бельгии, но и во Франции, Германии и Венгрии.

А на финском заводе Valmet Automotive для рынка Европы производилась Lada Samara Baltic. На кузов ВАЗ-2109 наносилась антикоррозийная мастика, качественная эмаль, сварные швы крыши и заднего крыла маскировались. "Девятка" в версии L отличалась колпаками и молдингами. На модификацию GL финны устанавливали трубчатые вставки в дверях, новые бампера, решётку радиатора, вставку между задними фонарями, дефлектор на крыше, легкосплавные диски.

Внутренне убранство облагораживали за счёт панели с декоративной накладкой, оригинальных дверных карт, сидений с велюровой обивкой, рулём с подушкой. В доработанном автомобиле также применялся толстый слой шумоизоляции, багажный отсек отделывался пластиком. Samara Baltic оснащалась 1,5-литровыми инжекторными моторами (с катализатором) мощностью 71 л.с. - General Motors или Bosch.

Для рынка Великобритании местные дилеры выпускали Lada Samara Springer. Снаружи машина получала иную решётку радиатора, бамперную группу, "юбки" порогов, спойлер, модные диски. Модель предлагалась с 1,3-литровым двигателем мощностью 60 л.с.

Наконец, в Греции, импортёр реализовывал ВАЗ-2110 и ВАЗ-2112 под именами Aquarius и Venus соответственно. В список оборудования входил центральный замок, электростеклоподъёмники, деревянные или алюминиевые декоративные накладки интерьера. В движение седан и хэтчбек приводился восьмиклапанником или шестнадцатиклапанником.