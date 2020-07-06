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06.07.2020 09:21
Рубрика: В мире

Саудовская Аравия объявила о правилах для паломников во время хаджа

Текст: Максим Макарычев

Саудовская Аравия объявила о правилах поведения для паломников, чтобы предотвратить распространение нового коронавируса во время хаджа 2020 года. В частности, запрещены групповые встречи и общение между паломниками, сообщило саудовское государственное информационное агентство в понедельник.

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Ранее власти королевства приняли решение ограничить число местных паломников, посещающих хадж, до 1000 человек, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Это решение было принято после того, как стало известно о том, что мусульмане, проживающие за границей впервые в новейшей истории не совершат обряд из-за блокировки международного авиасообщения и закрытия Эр-Риядом границы.

Во время хаджа в этом году будет запрещено прикосновение к Каабе, священному месту в исламе. Кроме того, паломники будут обязаны соблюдать социальное дистанцирование в полтора метра во время ритуалов, включая массовые молитвы и во время пребывания в районе Каабы. Наконец, будет ограничен доступ к святым местам хаджа в Моне, Муздалифе и Арафате, начиная с воскресенья 19 июля до 2 августа 2020 года, а постоянное ношение масок станет обязательным как для паломников, так и для организаторов.

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