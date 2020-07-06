Создатели родстера "Крым" задумали выпустить пикап

Известная разработкой молодежного спорткара "Крым" инженерная команда BRT при МГТУ им. Баумана объявила о старте нового проекта по созданию грузопассажирского внедорожного пикапа.

В конструкции пикапа применят решения, которые уже апробировали на родстере. Например, он получит полностью оригинальный кузов с несущим стальным монококом и внешними панелями из композитных материалов. Такой подход позволит изменять экстерьер автомобиля без больших вложений. Шасси и агрегаты BRT планирует взять от классической Нивы - Lada 4x4. Но в качестве силовой установки применят турбодизель или двигатель на сжатом природном газе (метане). BRT распространила первые компьютерные эскизы будущего пикапа.

Создание нового автомобиля будет вестись с привлечением ресурсов и кадров других вузов. Работы распределят в рамках Межвузовской студенческой инженерно-технологической корпорации, в которую вошли 15 российских технических университетов.

Фото: Пресс-служба BRT.

Эта организация занимается проектами на условиях разделения ответственности, то есть каждый вуз специализируется на конкретных деталях для проектов. В работу вовлечено большое количество студентов, которые, таким образом, получают практический опыт по профилю обучения. Приоритетная задача корпорации сейчас - изготовление опытной партии родстеров "Крым".

"Проект пикапа дает отличную возможность задействовать большое количество учащихся, удовлетворить жажду практических навыков и предложить молодым инженерам интересную основу для опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ.

Проектирование автомобиля будет вестись с использованием мощностей распределенного КБ на базе российских университетов. Таким образом, проект пикапа является еще и образовательным, а результатом работы межвузовской корпорации в этом направлении может стать серийный отечественный пикап", - говорится в сообщении пресс-службы BRT.