Станет ли июль переломным месяцем для курсов валют

Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Внешнеполитические риски для России вновь поползли вверх. Конгрессмены США грозят принять новые санкции, а кандидат в президенты США Джозеф Байден усиливает свой отрыв, согласно последним опросам. Усиление санкционных рисков в предыдущие дни давило на цены российских гособлигаций и нивелировало эффект от сокращения ключевой ставки Банка России в июне.

Очень часто июль выступал переломным месяцем для рынков. И сейчас нельзя просто отмахнуться от этих аналогий. Среди наиболее ярких примеров - 2008 и 2014 годы, когда накопление рисков в финансовой системе не вредило росту рынков вплоть до середины лета, но потом происходил крупный разворот. Так, нефть и курс евро к доллару достигали пиковых уровней 15 июля, и после никогда не возвращались к ним.

Подобное было в 2014 году, когда тенденция на рост доллара стала однозначной как как в июле.

И сейчас можно отметить нарастание периферийных рисков для рынков: новая, более сильная волна распространения коронавируса в США и ряде других крупных экономик требует повышенного внимания со стороны участников рынка. Впрочем, стоит помнить, что ликвидация рисковых позиций и бегство в защитные активы происходит в ответ на ограничения для бизнеса. А этого пока нет.

США отказываются снова закрывать экономику, а индексы деловой активности набирают обороты, восстанавливаясь после обвала в предыдущие месяцы. Риски реакции мировых властей на новую вспышку коронавируса стоит держать на периферии внимания, но все же краткосрочно позитивная динамика может остаться в силе, так как без роста смертей продолжают сниматься ограничения в экономиках по всему миру.

Сохранение позитивных тенденций на рынках способно вернуть USD/RUB под 70, а EUR/RUB - отправить к 78,5 на конец недели.