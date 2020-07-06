Станет ли июль переломным месяцем для курсов валют

Новости

Над озером в штате Айдахо столкнулись два небольших самолета 06:25
На Сахалине в районе бухты Тихой пропал турист 05:55
Представителей ВОЗ заинтересовала российская вакцина от коронавируса 05:43
Волна аномального тепла накроет юг европейской части России 05:05
В Забайкалье отменили цифровые пропуска 04:51
Еще 400 россиян вернутся вывозным рейсом из США 04:30
Вильфанд: Июнь этого года вошел в тройку самых теплых в России 03:57
Главком ВМФ России рассказал о предстоящем флоту пополнении 03:28
В Турции перевернулся пассажирский автобус 02:06
Индия вошла в тройку стран с наибольшим числом заболевших COVID-19 01:05
Коронавирус мог находиться в спящем состоянии по всему миру 00:32
В Москве скончались 22 пациента с коронавирусом 00:17
В Австралии кот выжил, проведя 12 минут в работающей стиральной машинке 05.07.2020
Опубликовано видео из чемпионской раздевалки "Зенита" 05.07.2020
Семак: Чемпионство было непростым 05.07.2020
На Украине мужчина поджег пятиэтажку в ходе семейной ссоры 05.07.2020
ВОЗ попросили признать передачу COVID-19 по воздуху 05.07.2020
В Вооруженных силах выздоровели от коронавируса почти 7 тысяч человек 05.07.2020
Из сектора Газа по Израилю выпустили три ракеты 05.07.2020
"Рубин" переиграл "Оренбург" в матче 26-го тура РПЛ 05.07.2020
В Ливии уничтожили турецкую военную технику 05.07.2020
В Китае зафиксирована бубонная чума 05.07.2020
"Краснодар" и "Зенит" объявили составы на матч 05.07.2020
"Черепашки-ниндзя" получат новый фильм со злодеем Крэнгом 05.07.2020
Баскетболист Девин Букер остается в "Химках" 05.07.2020
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Что запрещено на дороге начинающему водителю
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Верховный суд разъяснил, как не купить жилье с "нагрузкой"
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
Июль. Вступает в силу. Как изменят жизнь россиян новые законы
06.07.2020 06:00
Рубрика: Экономика

Станет ли июль переломным месяцем для курсов валют

Текст: Роман Маркелов
Александр Купцикевич, ведущий аналитик FxPro, специально для "Российской газеты":

- Внешнеполитические риски для России вновь поползли вверх. Конгрессмены США грозят принять новые санкции, а кандидат в президенты США Джозеф Байден усиливает свой отрыв, согласно последним опросам. Усиление санкционных рисков в предыдущие дни давило на цены российских гособлигаций и нивелировало эффект от сокращения ключевой ставки Банка России в июне.

Фото: Dilok Kaisataporn / Istock
Клиенты банков заинтересовались долгосрочным страхованием жизни

Очень часто июль выступал переломным месяцем для рынков. И сейчас нельзя просто отмахнуться от этих аналогий. Среди наиболее ярких примеров - 2008 и 2014 годы, когда накопление рисков в финансовой системе не вредило росту рынков вплоть до середины лета, но потом происходил крупный разворот. Так, нефть и курс евро к доллару достигали пиковых уровней 15 июля, и после никогда не возвращались к ним.

Подобное было в 2014 году, когда тенденция на рост доллара стала однозначной как как в июле.

И сейчас можно отметить нарастание периферийных рисков для рынков: новая, более сильная волна распространения коронавируса в США и ряде других крупных экономик требует повышенного внимания со стороны участников рынка. Впрочем, стоит помнить, что ликвидация рисковых позиций и бегство в защитные активы происходит в ответ на ограничения для бизнеса. А этого пока нет.

США отказываются снова закрывать экономику, а индексы деловой активности набирают обороты, восстанавливаясь после обвала в предыдущие месяцы. Риски реакции мировых властей на новую вспышку коронавируса стоит держать на периферии внимания, но все же краткосрочно позитивная динамика может остаться в силе, так как без роста смертей продолжают сниматься ограничения в экономиках по всему миру.

Сохранение позитивных тенденций на рынках способно вернуть USD/RUB под 70, а EUR/RUB - отправить к 78,5 на конец недели.

Экономика Финансы Валютный рынок Курс рубля

Главное сегодня

Путин поздравил Трампа с Днем независимости США
В Кировской области из-под завалов стройки извлекли тела троих погибших
В Совфеде оценили последствия разработки ракетных двигателей в США
Кабмин выделил 7,45 млрд руб. медикам, работающим с больными COVID
В Китае зафиксирована бубонная чума
Законы июля коснутся автомобилистов, пенсионеров и студентов
В Минэнерго рассказали о преимуществах новых "умных" счетчиков