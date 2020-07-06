Новости

Почти 400 человек включены в делегацию Беларуси на I Играх стран СНГ 21:39
Найдены повышающие вероятность гибели от COVID-19 мутации в генах 21:35
Минкомсвязь предложила отслеживать больных коронавирусом по геолокации 21:33
Выборщиков в США заставят выполнять волю избирателей 21:28
Минобороны сообщило о 6 970 выздоровевших от коронавируса в ВС РФ 21:12
Во Франции объявлен состав нового правительства 21:08
В России впервые вырастили слиток оксида галлия 20:50
В Госдуме анонсировали адекватный ответ на новые санкции Лондона 20:44
В Совфеде обещают ответ Британии на персональные санкции против россиян 20:39
В системе маркировки товаров выдано 16 млрд кодов 20:27
Июльскую выплату на детей провели по принципам соцказначейства 19:56
Хоррор "Деревня проклятых" превратится в сериал 19:35
Актер из "Папиных дочек" упал с высоты 12 метров во время съемок Твери 19:25
В австралийской клубнике вновь обнаружили иголки 19:03
Депутаты Госдумы посвятят часть отпуска написанию законопроектов 18:56
Бельгия оставила закрытыми границы для граждан не из ЕС и Шенгенской зоны 18:46
Эмбер Херд обвинили в изменах Джонни Деппу с Джеймсом Франко 18:44
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске 18:32
Хуснуллин: В банки поступило почти 260 тысяч заявок на ипотеку под 6,5% 18:31
Природа розового цвета снега в Альпах встревожила климатологов 18:28
Четверняшки родились в московском Центре планирования семьи и репродукции 18:12
Идентифицированы древние морские скорпионы длиной 2,5 метра 18:05
Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии" 18:01
"Убийца "Патриота"? Тестируем Haval H5, который вернулся в Россию 18:00
В Петербурге испытают отечественный беспилотный автомобиль 17:52
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Какие льготы в сфере ЖКХ введены для поддержки населения
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Названы самые выгодные способы приобрести квартиру
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
Конституция РФ с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования
06.07.2020 20:44
Рубрика: Власть

В Госдуме анонсировали адекватный ответ на новые санкции Лондона

Текст: Татьяна Замахина

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал введение Лондоном новых санкций против россиян. Он не сомневается, что ответное решение будет взвешенным и адекватным.

Фото: Наталья Селиверстова/РИА Новости
В Госдуме прокомментировали продление антироссийских санкций ЕС

Ранее в Великобритании объявили о санкциях в отношении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и еще 24 россиян. Это сотрудники следственных изоляторов, следователи, медики, судьи. Согласно документу МИД страны, в отношении этих лиц введен режим замораживания активов и запрета на поездки.

Лондон сделал еще один шаг на пути к деградации российско-британских отношений, считает Слуцкий.

- После политической "аферы века" по делу Скрипалей, введение санкций имени Магнитского лишь усугубляет негативный фон во взаимном диалоге, - считает он.

Парламентарий подчеркнул, что любые рестрикции, предпринятые в обход ООН, являются анахронизмом, особенно в условиях все еще сохраняющейся пандемии.

В случае с Россией "санкционная дубина", которой размахивают США или Великобритания, никогда не работала и работать не будет, уверен он. Тем более, что ссылки на нарушение прав человека и введение из-за этого каких-либо ограничений абсолютно противоправны, отметил Слуцкий.

- Естественно, как это и принято в дипломатической практике, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Не сомневаюсь, что решение будет принято взвешенное, адекватное и своевременное, - заключил глава комитета.

Власть Работа власти Внешняя политика Законодательная власть Госдума Санкции и антисанкции

Главное сегодня

Путин назвал непонятной перспективу открытия европейских границ для россиян
Названа сумма ущерба экологии от разлива топлива в Норильске
Песков: Сокращение числа бедных - приоритет президента и кабмина
Дания разрешила достроить "Северный поток-2" новыми судами
В ВОЗ заявили о нехватке лекарств от ВИЧ из-за пандемии коронавируса
Кабмин выделит средства на создание временных рабочих мест
В России родителям еще раз выплатят по 10 тысяч на ребенка