В Госдуме анонсировали адекватный ответ на новые санкции Лондона

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий прокомментировал введение Лондоном новых санкций против россиян. Он не сомневается, что ответное решение будет взвешенным и адекватным.

Ранее в Великобритании объявили о санкциях в отношении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и еще 24 россиян. Это сотрудники следственных изоляторов, следователи, медики, судьи. Согласно документу МИД страны, в отношении этих лиц введен режим замораживания активов и запрета на поездки.

Лондон сделал еще один шаг на пути к деградации российско-британских отношений, считает Слуцкий.

- После политической "аферы века" по делу Скрипалей, введение санкций имени Магнитского лишь усугубляет негативный фон во взаимном диалоге, - считает он.

Парламентарий подчеркнул, что любые рестрикции, предпринятые в обход ООН, являются анахронизмом, особенно в условиях все еще сохраняющейся пандемии.

В случае с Россией "санкционная дубина", которой размахивают США или Великобритания, никогда не работала и работать не будет, уверен он. Тем более, что ссылки на нарушение прав человека и введение из-за этого каких-либо ограничений абсолютно противоправны, отметил Слуцкий.

- Естественно, как это и принято в дипломатической практике, Москва оставляет за собой право на ответные меры. Не сомневаюсь, что решение будет принято взвешенное, адекватное и своевременное, - заключил глава комитета.