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06.07.2020 13:30
Рубрика: Спорт

В Сети появилось видео попадания молнии в 16-летнего футболиста

Текст: Максим Домчев

В интернете появилось видео с моментом попадания молнии в 16-летнего вратаря футбольного клуба "Знамя Труда" Ивана Заборовского.

Зарегистрирована самая длинная молния в истории человечества

Кадры с несчастным случаем выложил клуб в Instagram. На видео видно, что Заборовский во время тренировки находился отдельно от партнеров. На небе ничего не предвещало проявления стихии. Вратарь находился около штрафной, нанес удар по воротам и в этот момент его поразила молния.

По данным портала "Аист", тренер команды Антон Басов оказал футболисту первую помощь - непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. Прибывшая "скорая" забрала футболиста в больницу, откуда вечером он бы переведен в медицинское учреждение в Люберцах.

В настоящее время состояние Заборовского стабильное, угрозы жизни нет.

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