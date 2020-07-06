Если виновник аварии не собственник автомобиля, не имеет права управления, а его гражданская ответственность не застрахована, то платить за ущерб, причиненный таким водителем, придется владельцу машины. Ибо не стоит доверять транспорт безответственным людям.

Во всяком случае так посчитал Верховный суд. По мнению юристов, это давно сложившаяся практика. Если виновник аварии - водитель, скрылся, если на него не распространяется ОСАГО, если он вообще не имел права управления транспортным средством, то в случае ДТП и водитель, и собственник машины будут нести либо обоюдную, либо солидарную ответственность. В первом случае она делится пополам, во-втором - устанавливается процентное соотношение степени ответственности.

Некая Четвертакова обратилась в суд с иском к некой Митрофановой о возмещении морального вреда в результате автомобильной аварии. Дело в том, что мать Четвертаковой - Марина Дьякова - погибла под колесами машины, двигавшейся задним ходом. Этим автомобилем управлял гражданин Республики Молдова по фамилии Мисиру. Он скрылся с места происшествия и был объявлен в розыск. Но, судя по всему, розыск не помог. И поэтому свои претензии дочь погибшей обратила на собственника автомобиля.

Суд первой инстанции, а также апелляционный пришли к выводу, что раз Митрофанова не была за рулем, то она не должна отвечать за последствия аварии. Однако Верховный суд посчитал иначе.

В ходе расследования уголовного дела Митрофанова - владелец источника повышенной опасности - автомобиля, заявила, что передала его Мисиру во временное пользование с последующим возможным выкупом им машины. Однако Мисиру за машину не расплатился и она осталась в собственности у прежней хозяйки.

Более того, Мисиру не имел прав на управление автомобилем. А также он не был вписан в страховку. Суды нижних инстанций даже не изучили, на каком основании этому представителю соседнего государства были переданы документы и ключи на автомобиль.

Предположение суда первой инстанции, что на момент передачи у Мисиру было действующее водительское удостоверение, ничем не подтверждено. В общем, суды не рассматривали ответственность за передачу управления источником повышенной опасности неизвестному лицу. У которого нет даже страховки.

Суды вообще не стали устанавливать степень вины водителя и собственника автомобиля. А в таких делах это необходимо. Суд должен определить, насколько безответственность собственника автомобиля, а также беспечность его доверенного лица повлияла на создание аварийной ситуации. Это основание для распределения доли возмещения морального вреда.

Если ответственность водителя не была застрахована, то возмещать ущерб придется в том числе собственнику автомобиля

Буквально сразу за этим интересным решением ВС вынес определение по другому делу. К счастью, там обошлось без погибших. Пострадала только машина. Водитель пользовался ею по доверенности, однако не был вписан в страховку. Суды первой и апелляционной инстанций посчитали, что возмещать ущерб должен именно он. Однако Верховный суд указал, что акт передачи собственником машины другому лицу права управления ею, в том числе с передачей ключей и регистрационных документов на автомобиль, подтверждает лишь волеизъявление собственника на передачу данного имущества в пользование. Он не свидетельствует о передаче права владения имуществом. Такое использование не лишает собственника имущества права владения им, а, следовательно, не освобождает от обязанности по возмещению вреда, причиненного этим источником повышенной опасности.

Напомним, ранее Верховный суд уже указывал, что если не собственник автомобиля совершил ДТП, то и не ему отвечать. Но в последнее время судебная практика изменилась.

Компетентно

Лев Воропаев, адвокат:

- Верховный суд РФ уже на протяжении длительного времени исходит из того, что если водитель, который виновен в ДТП, на момент аварии не имел права управления или его ответственность не была застрахована по ОСАГО, то ответственность по возмещению вреда здоровью и иного ущерба возлагается и на собственника транспортного средства, как на лицо, которое не проявило должной заботливости и осмотрительности при содержании своего имущества - автомобиля: передало его в пользование лицу, которое в силу закона не имело оснований к управлению транспортным средством и в отсутствие соответствующего договора страхования ответственности.

Собственникам транспортных средств при передаче своего имущества в пользование другим лицам стоит внимательно проверять наличие у таких граждан права управления и страхового полиса ОСАГО. А в случае продажи автомобиля, тем более иностранным гражданам, стоит забыть про такое понятие, как продажа "по доверенности" и оформлять такую продажу исключительно в соответствии с действующим законодательством. Например, при продаже в рассрочку оформлять соответствующий договор купли-продажи с рассрочкой платежа. И после заключения такой сделки стоит обратиться в ГИБДД и сообщить о переходе права собственности, чтобы не только избежать последствий, указанных выше, но и не получать штрафы с камер за нового владельца и не платить транспортный налог.