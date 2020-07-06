Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
06.07.2020 08:05
Рубрика: Видео

Видео: автомобилистка выжила после серии кувырков ее Corolla

Текст: Вадим Давыденко

Сложно сказать, что в этом видео удивляет больше: то, что женщина за рулем Toyota Corolla смогла выжить после целой серии головокружительных кувырков ее автомобиля, или то, как спокойно она себя ведет после случившегося. Второе, пожалуй, поразительнее. Гвозди бы делать из этих людей...

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: мгновенная реакция водителя спасла автобус от лобовой аварии

Авария произошла, если верить всезнающим комментаторам, в Виллемстаде, главном городе Кюрасао (остров в сотне километров от самой северной точки Южной Америки). Немолодая дама за рулем то ли не смогла удержать машину на крутом повороте в районе Серу Лоравег, то ли контакт с педалью тормоза осложнили мягкие плюшевые тапочки. В итоге машину вынесло боком и после удара о бордюр закрутило. В кадре видеокамеры можно насчитать 2,5 оборота вокруг оси и, если бы не стена дома, у которой Corolla "параллельно припарковалась", то было бы три, а то и четыре.

Впечатляет самообладание дамы, выбравшейся через проем разбитого лобового стекла. Она не стала причитать и ждать прибытия медиков, а, уперев руки в бока, стала прикидывать, сколько ее Toyota сделала кувырков.

Видео: легковушка снесла кабину автовозу
#видео #авто