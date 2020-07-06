Видео: автомобилистка выжила после серии кувырков ее Corolla

Сложно сказать, что в этом видео удивляет больше: то, что женщина за рулем Toyota Corolla смогла выжить после целой серии головокружительных кувырков ее автомобиля, или то, как спокойно она себя ведет после случившегося. Второе, пожалуй, поразительнее. Гвозди бы делать из этих людей...

Авария произошла, если верить всезнающим комментаторам, в Виллемстаде, главном городе Кюрасао (остров в сотне километров от самой северной точки Южной Америки). Немолодая дама за рулем то ли не смогла удержать машину на крутом повороте в районе Серу Лоравег, то ли контакт с педалью тормоза осложнили мягкие плюшевые тапочки. В итоге машину вынесло боком и после удара о бордюр закрутило. В кадре видеокамеры можно насчитать 2,5 оборота вокруг оси и, если бы не стена дома, у которой Corolla "параллельно припарковалась", то было бы три, а то и четыре.

Впечатляет самообладание дамы, выбравшейся через проем разбитого лобового стекла. Она не стала причитать и ждать прибытия медиков, а, уперев руки в бока, стала прикидывать, сколько ее Toyota сделала кувырков.