Во Франции объявлен состав нового правительства

Несколько министров сохранили свои посты. Это глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан, министр вооруженных сил Флоранс Парли и министр экономики Брюно Ле Мэр. На своем месте остался и министр здравоохранения Оливье Веран, профессионализм которого французы оценили в период выхода страны из коронавирусной эпидемии.

Как и ожидалось, в отставку отправлен министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Он потерял доверие многих подчиненных, не поддержав их в должной мере, когда на волне недавних манифестаций стали обвинять правоохранителей в расизме и "полицейском насилии". Его кресло занял Жеральд Дарманен, занимавшийся до этого вопросами госбюджета и налогов.

Большим сюрпризом стало назначение на пост министра юстиции адвоката Эрика Дюпона-Моретти, который хорошо знаком французам по целому ряду выигранных им громких судебных процессов. Кресло министра культуры досталось известному политику из умеренно правых Розелин Башло. Во времена президентства Николя Саркози она уже возглавляла французский минздрав, а также занималась вопросами спорта и экологии.