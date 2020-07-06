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06.07.2020 21:08
Рубрика: В мире

Во Франции объявлен состав нового правительства

Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
В Париже объявлен состав нового правительственного кабинета Франции, сформированного под началом 55-летнего премьер-министра Жана Кастекса, назначенного на этот пост в минувшую пятницу. Список министров по сложившейся традиции огласил генеральный секретарь Елисейского дворца Алекси Колер.
Фото: AP Photo/Michel Spingler Фото: AP Photo/Michel Spingler
Фото: AP Photo/Michel Spingler

Несколько министров сохранили свои посты. Это глава французского МИДа Жан-Ив Ле Дриан, министр вооруженных сил Флоранс Парли и министр экономики Брюно Ле Мэр. На своем месте остался и министр здравоохранения Оливье Веран, профессионализм которого французы оценили в период выхода страны из коронавирусной эпидемии.

Фото: REUTERS
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Как и ожидалось, в отставку отправлен министр внутренних дел Кристоф Кастанер. Он потерял доверие многих подчиненных, не поддержав их в должной мере, когда на волне недавних манифестаций стали обвинять правоохранителей в расизме и "полицейском насилии". Его кресло занял Жеральд Дарманен, занимавшийся до этого вопросами госбюджета и налогов.

Большим сюрпризом стало назначение на пост министра юстиции адвоката Эрика Дюпона-Моретти, который хорошо знаком французам по целому ряду выигранных им громких судебных процессов. Кресло министра культуры досталось известному политику из умеренно правых Розелин Башло. Во времена президентства Николя Саркози она уже возглавляла французский минздрав, а также занималась вопросами спорта и экологии.

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