Защита обжаловала приговор по делу "Седьмой студии"

Приговор по делу "Седьмой студии" Кирилла Серебренникова обжалован адвокатами. Как сообщили в Мещанском районном суде Москвы, жалобы на обвинительный приговор по делу "Седьмой студии" поступили от Алексея Малобродского и его защиты, а также от адвокатов Юрия Итина. Как сообщает ТАСС, защитник еще одной осужденной по этому делу - Софьи Апфельбаум - Ирина Поверинова, рассказала, что пока не подавала жалобу на приговор, отметив, что решает этот вопрос. Она отметила, что срок подачи жалобы истекает 6 июля.

В свою очередь, адвокат Кирилла Серебренникова, который был осужден на 3 года условно рассказал, что режиссер не будет обжаловать приговор суда. Адвокат режиссера Дмитрий Харитонов, пояснил, что Серебренников решил не подавать апелляционную жалобу, так как очень устал от судов и находится в депрессии.

Серебренников был приговорен к трем годам условно. Продюсеры Алексей Малобродский и Юрий Итин, которые проходили по этому делу, также получили условные сроки. Бывшая сотрудница Министерства культуры Софья Апфельбаум была признана виновной в халатности. Ей назначили штраф, но освободили от наказания в связи с истечением срока давности.

Также суд удовлетворил иск Министерства культуры о взыскании с Серебренникова, Итина и Малобродского около 129 млн рублей в счет компенсации ущерба.