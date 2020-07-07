Американские горки: опубликован отчет о продажах новых авто в России

Ассоциация европейского бизнеса опубликовала отчёт о продажах новых легковых и лёгких коммерческих автомобилей в июне и по итогам первого полугодия. По словам экспертов, если не будет второй волны пандемии и государство продолжит поддержку сектора, то по итогам года российский рынок сократится по отношению к прошлому на 23.9%.

Томас Штэрцель, председатель комитета автопроизводителей АЕБ, сравнил ситуацию, сложившуюся на российском авторынке, с американскими горками: подъём в начале года, затем кризис со всеми вытекающими и восстановление в июне, обусловленное открытием дилерских центров и мерами господдержки.

"Несмотря на то, что дилеры работают, меры государственной поддержки дополнительно стимулируют продажи и положительно сказывается отложенный спрос, все же в июне мы наблюдаем снижение продаж на 14.6% по сравнению с июнем 2019 года. Падение на 23% по сравнению с январём-июнем прошлого года в целом соответствует новому прогнозу АЕБ на 2020 год: 1 339 000 проданных автомобилей, что также ниже уровня прошлого года на 23.9%", - прокомментировал Штэрцель.