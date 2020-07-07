Баржа для строительства "Северного потока-2" вышла из порта

Российская баржа "Фортуна", способная достроить "Северный поток-2", вышла из немецкого порта базирования Мукран. Это следует из данных ресурса отслеживания судов Marine Traffic.

Судно "Фортуна" имеет якорное позиционирование. Сложности с его использованием возникли из-за риска разрушения якорем захоронений химического оружия на дне Балтийского моря. Однако власти Дании приняли решение допустить суда с якорным позиционированием к прокладке газопровода, так как оставшаяся часть маршрута газопровода проходит вне зоны контакта с захоронениями.

Компании Nord Stream 2 AG было выдано обновленное разрешение на строительство "Северного потока-2" в водах Дании. При этом, в Копенгагене сообщили, что продолжение работ возможно не ранее, чем 3 августа.

Газопровод "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток от побережья России через Балтийское море до Германии

Работы по прокладке трубопровода были приостановлены из-за позиции США, которые в конце прошлого года приняли санкции против компаний, участвующих в реализации проекта. В итоге швейцарская компания Allseas, занимавшаяся прокладкой газопровода, остановила работы.