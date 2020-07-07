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07.07.2020 13:30
Рубрика: Происшествия

Бастрыкин: СК нашел доказательства убийства младенца врачами в Калининграде

Текст: Наталья Козлова, Иван Петров
Резонансную ситуацию, сложившуюся вокруг расследования уголовного дела в отношении калининградских врачей Элины Сушкевич и Елены Белой, в интервью "РГ" прокомментировал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.
Фото: СК РФ Фото: СК РФ
Фото: СК РФ

- Ситуация, действительно, очень резонансная, и вызвала бурное обсуждение в обществе. Многие стали высказываться в поддержку врачей, были и противоположные мнения. Я полагаю, что здесь нужно очень тщательно все проанализировать. И выводы делать очень аккуратно, исходя из фактических обстоятельств дела и объективных доказательств, абсолютно абстрагируясь от эмоциональной составляющей.

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Следователи провели большую работу по данному уголовному делу. И собранные ими материалы, в том числе заключения экспертиз, говорят о наличии в действиях обвиняемых признаков особо тяжкого преступления - убийства. По версии следствия, в 2018 году жительница Калининградской области родила ребенка - недоношенного, но вполне жизнеспособного. Для поддержания жизнеобеспечения ребенка требовались определенные ресурсы и, согласно материалам уголовного дела, Елена Белая ресурсы эти на ребенка тратить не желала, предположив, что он все равно умрет позже, что ухудшило бы статистику регионального перинатального центра, куда они должны были направить ребенка для дальнейшего лечения. Поэтому следствием выдвинута версия о том, что врач приняла решение совершить убийство новорожденного, оформив все так, будто он умер при родах.

При этом выводы следствия о квалификации были сделаны на основе совокупности доказательств: заключения комиссионной комплексной судебно-медицинской экспертизы о причине смерти ребенка, спектрографической и других экспертиз, показаний свидетелей, а также на основе совокупности и иных собранных по делу доказательств. У нас нет сомнений в объективности экспертиз, ведь их также делали эксперты-медики. Их заключения позволили дать правовую оценку произошедшему. Исходя из их выводов и других доказательств следует, что Сушкевич по указанию Белой ввела смертельную дозу сульфата магния, в результате чего наступила смерть ребенка.

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Эксперты установили, что препарат был введен в заведомо токсичной дозе, многократно превышающей предельно допустимую, это закономерно привело к смерти новорожденного от острого отравления. К тому же применение магнезии было абсолютно противопоказано ребенку, и врачи об этом знали. Затем, согласно данным следствия, в историю родов обвиняемые внесли заведомо ложные сведения о том, что имел место факт гибели плода при родах.

Полностью интервью председателя СК России Александра Бастрыкина читайте в номере "РГ" от 08.07.2020.

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