Что посмотреть: "Кинократия" рекомендует. Выпуск 13

В этом выпуске - много азиатской экзотики: суровый боевик и замах на комиксовую киновселенную из Индонезии, орды ночных зомби и здоровенный клыкастый монстр из Кореи, а кроме того - французский литературный триллер с Ольгой Куриленко и американская недетская комедия про детей от Сета Рогена.

"Переводчики" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Готовится к выходу заключительная часть книжной трилогии под общим названием "Дедал", которую ждет без преувеличения весь мир. Ажиотаж сродни тому, что сопровождал когда-то публикацию "Даров смерти", подогревается еще и полной анонимностью автора - в лицо его знает только издатель. Последний созывает нескольких переводчиков из стран, где книги серии пользуются наибольшей популярностью, и запирает их в бункере под замком (ударение на "а") русского миллиардера.

Условия - суровее некуда, сами боссы "Диснея" бы ужаснулись таким мерам соблюдения секретности: телефоны и любые электронные устройства отбирают, интернета нет, выходить на поверхность запрещается, вооруженная охрана бдит. Полная изоляция на время работы. И все же каким-то образом первые десять страниц просачиваются в интернет, а издатель получает от неизвестного письмо с требованием большого выкупа, иначе там же окажется весь текст.

Приятный французский триллер, который сначала вроде бы герметичный детектив, а потом - кино про ограбление. Параллельно через размышления о месте литературы в современном мире (у большинства персонажей с литературой особые отношения) складывается милый и прекраснодушный, но, как все милое и прекраснодушное, топорный манифест за искусство для народа и пиратское братство, против капитализма проклятого. Ну и Дедал, само собой, не мимо пролетал.

Вторая часть, где про ограбление, пожалуй, слишком спешит раскрыть карты, что бывает чревато дальнейшим истощением заряда. И действительно, с этого момента фильм перекашивает в сторону утомительного обличения капитализма. Но припасенная на финал бонусная парочка "вотэтоповоротов" и сытная многослойность сюжета ситуацию вполне исправляют. И Ольга Куриленко, как обычно хороша - она играет переводчицу и главную фанатку трилогии, считающую себя ее героиней. Чем обоснована (своеобразно) одна из ярчайших сцен - дефиле Ольги Куриленко в мокром насквозь белом платье.

"Хорошие мальчики" (2019)

Фото: twitter.com/GoodBoysMovie

Недетская комедия про детей, проект Сета Рогена и Эвана Голдберга. То есть вы понимаете, каких сортов юмор вас ждет, если смотрели, скажем, их же "Полный расколбас". Максимально непристойных. Ассортимент секс-реквизита, мелькающего в кадре, например, таков, что сходу и не вспомнишь, где еще такой ассортимент, хотя бы сопоставимых объемов, можно встретить (помимо специализированных магазинов). К этому надо быть готовым.

Трое пацанов, лучших друзей, только что перешли в шестой класс, по американской системе - в среднюю школу. И тут же сталкиваются с массой характерных для своего возраста - самое начало пубертата, когда психика конфликтует с физиологией - проблем: первый поцелуй, первый глоток пива, первый просмотр порно, первое приобретение наркотиков.

Насчет последнего, кстати, не волнуйтесь, эта тема затрагивается очень аккуратно, с обязательными пояснениями (довольно комично звучащими в контексте), что наркотики - это плохо. Просто по сюжету необходимо достать определенные запрещенные таблетки для пары барышень, чтобы один из пацанов смог поцеловать девочку, - это если вкратце описать.

Фильм не избегает клише и умело ими оперирует, сочетая проверенные ходы с весьма неожиданными. Детишки, среди которых - Джейкоб Тремблей, исключительно умилительные, особенно когда матерятся. Есть даже бодрые экшн-сцены, в том числе погоня и драка со стрельбой. Такие "Очень странные дела" без всякого потустороннего - на это сравнение фильм вербально наталкивает. Которые в конце оказываются еще и очень трогательным серьезным высказыванием на темы взросления, дружбы и всего такого.

"Мститель" (2018)

Фото: kinopoisk.ru

Индонезийские боевики уже успели стать вполне полноценным субжанром, и "Рейд" - его недосягаемая вершина, на которую безо всякого смущения равняются и солидные американские хиты, особенно если они эксплуатируют азиатскую экзотику - как, например, недавний "Тайлер Рейк". Между тем на Малайском архипелаге с завидным постоянством продолжают клепать простые, но крепкие стрелялки про месть, неизменно целя и почти всегда попадая в категорию "дёшево и сердито".

Фильм "Посыльный" (Message Man) у нас так и назвали - "Мститель", чтобы сразу всё было понятно. Сюжет его банален до умильных слёз и прям как палка. Опытный киллер, отошедший от дел, прибывает на далёкие тропические острова, чтобы предаться заслуженному отдыху. Но, разумеется, ничего из этого не выходит. Не даёт тревожному духу обрести покой местная банда отморозков, напропалую беспределящих как раз там, где убийца-пенсионер решил было найти последнее пристанище. И - надо же такому случиться, только представьте! - верховодит ими его старый недруг с большим перечнем личных счетов.

Само собой, не обходится без классического триггера - "слезинки ребёнка". Да и не только слезинки, да и ребёнок под раздачу попадает не один. Ну и начинается бодрая кровавая свистопляска с перестрелками и драками, которые так ставить умеют, наверное, только в Индонезии - хотя режиссёра, что тоже часто там практикуют, пригласили с Запада. Кори Пирсон, в чьей фильмографии "Мститель" - всего второй фильм, в рамках уже сформировавшегося местного канона управился без особых проблем - как один из немногих белых на экране, исполнитель главной роли Пол О'Брайэн, управляется с легионами азиатских ноунеймов.

Это всё, конечно, куда беднее и менее эффектно, чем даже некоторые из представителей индонезийской киноиндустрии, но для ценителей простецких файтингов - в самый раз. К тому же "Мститель" не лишён всяких изобретательных мелочей - вроде международной системы заказа напарника-снайпера по принципу такси и остроумной штурмовой операции со взяточными купюрами в роли троянского коня.

"Гундала" (2019)

Фото: kinopoisk.ru

Экзотическая супергероика, первая часть кинематографической вселенной BumiLangit. Это как кинематографическая вселенная Marvel, только индонезийская (да, мы опять про Индонезию, где, как выяснилось, снимают не только однотипные суровые боевики). А BumiLangit, соответственно, - местный издатель комиксов. Который существует и успешно функционирует уже очень давно, более 60 лет, и за это время там наплодилось более 1100 персонажей, распределенных по четырем эпохам общей истории.

Гундала, в миру - Санчака, среди них самый центровой. Вокруг него планируется в дальнейшем организовать что-то вроде Лиги справедливости, но это все потом, а пока, как водится, - история происхождения. Пролетарского, кстати: отец Санчака был рабочим и погиб в ходе разборок с капиталистическими эксплуататорами, мать пропала, он стал босяком, на улицах научился круто драться и вырос охранником. И однажды случайно выяснил, что когда в него ударяет молния, то вместо ожогов он получает способность метать электрические заряды, огромную силу и прочие ништяки вроде ускоренной регенерации. Единственное, непонятно, как попадание молний контролировать, но к концу фильма понимание будет достигнуто, не переживайте.

Злодей еще круче. Он тоже сирота, но вырос не охранником, а влиятельнейшим мафиози. И его коварный план состоит в следующем: массово отравить рис какой-то зеленой гадостью, которая воздействует исключительно на беременных женщин таким образом, чтобы дети у них родились все поголовно безнравственными. Зачем? Никто не знает! А еще у этого мафиози есть целая тайная армия сирот-убийц.

Притом все очень серьезно, мрачно, остросоциально и по-взрослому, отчего вкрапления типичной азиатской дичи только слаще. В фильме очень много рукопашных схваток, поставленных не по высшему разряду, но все равно здорово. И если сначала супергерой Гундала пинает в основном каких-то оборванцев с палками, то к финалу в бой уже идут люди посолиднее: женщина, дерущаяся посредством крика (сложно описать, надо видеть), или, например, колдун-гипнотизер с левитирующим огоньком на ладошке.

По всему видно, что люди на марвеловские детские опусы поглядывали, конечно, но старались подражаний всячески избегать. И за смешной бюджет в два с небольшим миллиона долларов вполне приличного уровня кино сварганили, которое половину вселенной DC уже точно уделывает (что не так уж сложно). Да и Marvel уделывает заодно. Потому что лишено вот этого прагматизма крупного коммерческого проекта. Только чистая очаровательная непосредственность.

"Прорыв" (2018), "Монструм" (2018)

Фото: kinopoisk.ru

Если вы уже посмотрели оба выпущенных к настоящему моменту сезона корейского сериала "Королевство", но вам все мало и нестерпимо хочется еще чего-нибудь такого, то это вы по адресу. А если нет, если до сих пор не посмотрели, то что же вы сидите, бегите скорее и смотрите: там как в "Игре престолов", только без драконов, инцестов, всяких кукол-мукол типа Сансы и Дейенерис (зато своя Серсея есть, и той Серсее она легко даст прикурить) и прочей лабуды. Одни сплошные политические интриги и битвы с ордами зомби. И смешные шляпки.

А незадолго до релиза первого сезона "Королевства" в широкий театральный прокат вышел фильм "Прорыв" (Changgwol), который суть то же самое. Тот же примерно сеттинг, те же бодрствующие по ночам кадавры (эти, правда, реально боятся солнечного света), те же протагонист и антагонист - наследный принц, неразлучный с верным слугой, и вельможа-узурпатор соответственно. Да, и режиссер у них общий - Ким Сон Хун.

Но "Прорыв" утрамбован в компактный двухчасовой хронометраж и изрядно по сравнению с собратом крупной формы упрощен в сторону комиксовости - притом будучи официально ни на какой манхве (корейской манге), как "Королевство", не основан. Что выражается, помимо оходуливания сюжета, в пущей завиральности зрелищных сцен: то люди скачут на три метра ввысь, то злодей людьми швыряется, будто теннисными мячиками. Поди плохо, с другой-то стороны.

"Монструм" (Mulgoe) же - немного иных полей ягода. Из категории монстр-муви, как несложно догадаться. Однако да: сеттинг старого доброго Чосона, смешные шляпки, узурпаторство - это все на месте. Просто вместо ходячих (прытко бегучих, вернее) трупов - здоровенная косматая зверюга. Симпатичная, клыкастая, плотоядная и до кучи заразная: кого не съест, тех понадкусывает, и кого понадкусывает, те волдырями покрываются и в страшных мучениях умирают. Но основное зло, понятное дело, не зверюга вовсе. А смутьяны, раскачивающие чосонскую лодку. Этот лейтмотив вообще проходит через все упомянутые произведения и наводит на мысль, что скучают, видать, корейцы по монархии-то да по единой Корее. Ну и пусть, не нашего ума дело.