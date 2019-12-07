Сериал на выходные: "Королевство" - зомби в средневековой Корее

Появившийся в начале уходящего года проект сервиса Netflix, чьи длинные щупальца дотянулись теперь и до Азии, способен угодить сразу двум не самым пересекающимся аудиториям: как любителям исторического кино и фэнтези, так и поклонникам ужастиков про живых мертвецов (а в них, как мы знаем по "Поезду в Пусан", корейцы неплохо разбираются). В обеих этих плоскостях "Королевство" преуспевает, и на выходе получается оригинальный и на удивление целостный продукт.

В Чосоне XV-XVI века при дворе - сплошь интриги и борьба за трон, настоящая корейская "Игра престолов". Знатные кланы пытаются выхватить скипетр из рук умирающего монарха. Хотя есть небезосновательное мнение, что правитель уже на самом деле скончался, а видимость жизни в нём поддерживает одна из партий, претендующих на власть. Поддерживает, надо сказать, весьма своеобразным способом: главу государства превратили в чудовище и каннибала.

Политические амбиции аристократии становятся причиной зомби-эпидемии, которая на фоне тотальной нищеты и разрухи после очередной войны и очень осязаемой перспективой вновь оказаться под тиранией ненавистных японцев обретает особую деструктивную силу.

Бороться с напастью и с ответственными за неё конкурентами приходится наследному принцу. Задача перед молодым человеком стоит непростая, ведь среди его противников также оказывается чиновничья подлость и народное невежество. Герою ещё, очевидно, предстоит перебить немало живых и мёртвых, ведь пока он только в начале своего политического пути.

И это замечательно, потому что любоваться начинающимся после небольшой раскачки нещадным зомби-крошиловом в стильных декорациях феодальной Кореи - сплошное удовольствие. Которое пока, к сожалению, получается недолгим: в первом сезоне - всего шесть серий. Но ничего, шоу уже продлили на второй, его нужно только дождаться.