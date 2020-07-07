Два бюджетных кроссовера уходят из России, их распродадут со скидками

Chery уже несколько раз анонсировала пополнение своей линейки в России. В третьем квартале компания привезет к нам кроссовер Tiggo 7 Pro, а в четвертом - Tiggo 2 Pro. Это - не считая автомобиля TXL под брендом Cheryexeed. Теперь же в представительстве бренда заявили, что сосредоточатся на продажах только новых моделей и впервые признали, что откажутся от старых - Tiggo 3 и Tiggo 5. Рокировку в ассортименте будет сопровождать своего рода распродажа.

- "Чери Автомобили Рус" намерено обновить модельную линейку кроссоверов серии Tiggo, в связи с этим до конца июля автомобили Tiggo 3 и Tiggo 5 будут доступны для приобретения по специальным ценам, - отметили в компании. И добавили, что кроссоверы "представлены в ограниченном количестве на складах официальных дилеров марки".

Tiggo 3 и Tiggo 5 - важные модели с точки зрения истории развития бренда в России. Первый стал наследником легендарных Tiggo, с которых Chery зашла в сегмент SUV, и бестселлером компании. Второй - ее флагманом (пока не появились Tiggo 7 и Tiggo 8). Именно с "пятерки", например, началось сотрудничество Chery и "Яндекса", которое вылилось в появление специального мультимедийного комплекса в одной из комплектаций.

Tiggo 5 появились в России в 2014 году. Их оснащали 2-литровым атмосферником, выдававшим 136 л.с., "механикой" или вариатором и передним приводом. Актуальная цена без учета спецпредложений - от 1 169 900 до 1 299 900 рублей.

Tiggo 3 добрались позже, в 2017-м. Они получили двигатель 1.6 мощностью 126 л.с., с теми же вариантами трансмиссии. Стоимость по прайсу - от 749 900 до 949 900 рублей.

В общей сложности было продано около 14 тысяч кроссоверов двух моделей. В подавляющем большинстве - сборки черкесского завода "Дервейс". После того, как он закрылся, Chery начала ввозить к Россию импортные "тройки" и получила ОТТС на "пятерки" китайской сборки. Однако оба проекта теперь подошли к логическому завершению.

Что касается актуальной линейки Chery, то в ней лидирует Tiggo 4, за которым идут Tiggo 7 и Tiggo 8.