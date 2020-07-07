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07.07.2020 17:23
Рубрика: Транспорт

Движение открыли по всем путепроводам ЦКАД-3

Текст: Евгений Гайва
Фото: Александр Корольков/ РГ Фото: Александр Корольков/ РГ
Фото: Александр Корольков/ РГ

Над основным ходом третьего пускового комплекса Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) открыто движение по всем девяти путепроводам на автомобильных дорогах, сообщили в госкомпании "Автодор".

Фото: Александр Корольков/РГ
Запущен 23-километровый участок ЦКАД в районе Звенигорода

Самые протяженные путепроводы на расположены на дороге Селевкино - Лотосово в Дмитровском районе (длина 191,1 метра) и на дороге Горки - Мамонтово (длина 57,3 метра).

Путепроводы нужны для автомобильного сообщения между дачными участками, садоводствами и Ногинском, а также населенными пунктами Горки, Мамонтово, деревней Бабенки и другими населенными пунктами в Московской области.

В ходе строительства ЦКАД также обустроены остановки общественного транспорта, организованы съезды к небольшим населенным пунктам, которые находятся рядом с ЦКАД.

В состав ЦКАД-3 входит 44 пересечения на разных уровнях с существующими автомобильными дорогами различных категорий, уточнили в госкомпании.