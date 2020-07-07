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07.07.2020 10:41
Рубрика: Культура

Фестиваль короткометражного кино "Короче" пройдет в онлайн-формате

Текст: Сусанна Альперина

Российский фестиваль короткометражного кино "Короче" в этом году пройдет в онлайн-формате - такое решение приняли организаторы. Для этого они объединились с платформой на КиноПоиск HD. Опыт такого проведения в России уже есть. Недавно завершился фестиваль "Зеркало", который прошел в партнерстве с платформой tvzavr, - об этом подробно писала "РГ".

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Что касается "Короче" - это будет восьмой смотр короткометражек со всей России - в предыдущие годы он проходил в конце августа в Калининграде. Организаторы обещают, что "фестиваль сохранит, как основную конкурсную программу, так и дополнительные секции: все фильмы можно будет посмотреть в подписке онлайн-кинотеатра КиноПоиск HD с 17 по 23 августа".

"Онлайн-формат - это новый вызов для нас, - говорит президент фестиваля Сергей Сельянов. - Наш фестиваль известен не только сильной программой, отражающей все, что происходит в коротком метре на сегодняшний день, но и особой творческой атмосферой, которую мы старательно поддерживаем с самого первого года. Одна из главных задач этого года - сохранить ее, несмотря на виртуальный формат".

Фото: РИА Новости
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"В онлайн-платформах нет жестких границ по хронометражу кинопроектов: здесь серия драматического сериала может укладываться в полчаса, а полнометражный фильм длиться более двух часов. Короткий метр может быть интересен зрителю не меньше сериала или фильма, ведь это полноценная история, для рассказа которой автору потребовалось совсем немного экранного времени. Граница между формой и содержанием постепенно стирается. И мы рады, что в этом году станем площадкой для показа лучших короткометражных фильмов из России", - рассказала Ольга Филипук, директор по контенту КиноПоиск HD.

Напомним, что фестиваль "Короче" показывает все, что происходит в короткометражном кино за год, - ежегодно на смотр приходят тысячи работ со всех уголков страны и мира. Помимо основной кинопрограммы с 21 по 23 августа пройдут live-мероприятия в социальных сетях, мастер-классы от представителей киноиндустрии, прямые эфиры с участниками фестиваля и совместные онлайн-просмотры с членами жюри.

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