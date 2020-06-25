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25.06.2020 16:06
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Пять фильмов фестиваля "Зеркало" 2020

Текст: Сусанна Альперина
Сегодня открывается 14-й Международный кинофестиваль имени Андрея Тарковского "Зеркало", который в этом году пройдет с 25 по 30 июня в онлайн-формате, на платформе интернет-кинотеатра tvzavr. Это первый из крупных российских кинофестивалей, который осваивает цифровую площадку. На его опыт будут равняться другие. Обозреватель "РГ" посмотрела программы фестиваля и выбрала пять фильмов, посмотреть (часть из них - премьеры) или пересмотреть которые будет интересно ей самой, с надеждой на то, что этот выбор будет полезным и для наших читателей.
Кадр из фильма "Собаки не носят штанов". Фото: kinopoisk.ru Кадр из фильма "Собаки не носят штанов". Фото: kinopoisk.ru
Кадр из фильма "Собаки не носят штанов". Фото: kinopoisk.ru

"Дочь рыбака" (Основной конкурс)

Трейлер фильма сделан так необычно, особенно для отечественного кинематографа, словно призывает "смотреть обязательно нужно и немедленно". По сюжету Полина Щукина работает продавщицей рыбного магазина на колесах. Однако у девушки есть желание - как у старухи в сказке про Золотую рыбку - она хочет стать царевной. "Милостью экстравагантной бабушки она попадает в сказочный мир, где все подчинено бюрократии и номенклатуре, а во множестве гулких коридоров и казенных кабинетов стоят в очередях претендентки на вакантное место. Чтобы обойти соперниц и обрести конкурентную профессию, Полине предстоит пройти ряд серьезных испытаний", - говорится в аннотации картины.

Россия, 2019, 69 минут.

Режиссер, автор сценария, художник-постановщик, одна из актрис - Юлдус Бахтиозина

В ролях Алина Король, Виктория Лисовская, Валентина Ясень, Аделия Северинова, Александра Кусоцкая, Альбина Беренс.

"Кот в стене" (Основной конкурс, он же - фильм-открытия)

Место действия этого фильма - Лондон после Брекзита. Главная героиня - Ирина - иммигрантка из Болгарии - живет на окраине города в многоквартирном доме вместе с маленьким сыном и братом. Работа в баре, астрономические счета за квартиру и стычки с соседями... Однажды она подбирает на улице бездомного кота, который полностью меняет все отношения, которые есть в ее жизни. Лента получила приз ФИПРЕССИ на 35-м международном кинофестивале в Варшаве.

Фото: twitter.com/ officialavatar
Опубликовано новое фото со съемок "Аватар 2" с сыном главных героев

Болгария, Франция, Великобритания, 2019, 92 минуты

Режиссеры, авторы сценария, продюсеры Весела Казакова, Мина Милева

В ролях Ирина Атанасова, Ангел Генов, Орлин Асенов, Джильда Во, Чи Коло, Кадиша Джи Камара, Джон-Джо Инкпен, Джон Харти

"Звук солнца" (Программа "Специальные показы")

По сюжету группа ученых разрабатывает гипотезу о том, что свет является звуком. В ходе секретного эксперимента им удается усилить звучание солнца и ретранслировать его, незаконно используя высотные конструкции: телебашни в Берлине и Москве, Эйфелеву башню в Париже. Звук не регистрируется человеческим сознанием, однако его усиление непредсказуемым образом воздействует на поведение разных людей. Несколько агентов отправляются на поиски ретранслятора, чтобы предотвратить массовое безумие.

Фото: instagram.com/ iruzim
Джокера предложили сделать женщиной

Россия, 2016, 90 минут.

Режиссеры и авторы сценария Павел Пепперштейн, Наташа Норд

В ролях Наташа Норд, Павел Пепперштейн, Лорд Балтимор, Виктор Сакс, Игорь Комаровецкий, Настя Иванова, Яков Петренко, Саша Голицына, Сергей Бугаев-Африка, Петр Федоров, Майкл Кевениг, Виктор Агамов-Тупицын, Ольга Свиблова.

"Собаки не носят штанов" (Программа "Фильмы жюри")

В программу "Фильмы жюри" фестиваля "Зеркало" в этом году вошли картины, отобранные для показа членами Международного жюри фестиваля: режиссерами Фредом Келеменом, Линой Чаплин, Юхо Куосманеном и Петаром Вылчановым, актрисой Ольгой Сутуловой и отборщиком программы "Двухнедельник режиссеров" в Каннах Аленой Шумаковой. Этот фильм рассказывает о враче по имени Юха, который потерял жену. Он отказывается общаться с людьми, пропадает на работе. Но вдруг совершенно случайно встречается с девушкой Моной и открывает в себе новые качества, о которых он и не мог догадываться прежде. Сможет ли боль физическая заглушить боль душевную? Авторы фильма пытаются ответить на этот вопрос.

Фото: youtube.com/ FilmSelect Trailer
Вышел трейлер боевика с Честейн, Малковичем и Фарреллом "Агент Ева"

Финляндия, 2019, 105 минут

Режиссер Юкка-Пекка Валькеапяя

Авторы сценария Юхана Лумме, Юкка-Пекка Валькеапяя

В ролях Пекка Странг, Криста Косонен, Илона Хухта, Яни Воланен, Уна Айрола, Иирис Анттила, Эстер Гейслерова, Эллен Карппо

"Слава" ("Фильмы жюри")

Рабочий-путеец Цанко Петров во время обхода железнодорожных путей находит деньги. Много. Министерство транспорта награждает Цанко, который всю сумму принес в полицию, новыми наручными часами, которые почти сразу ломаются. Между тем старые именные часы "Слава", подаренные Цанко отцом, теряются. Попытки героя вернуть себе семейную реликвию превращаются в историю борьбы за собственное достоинство.

Фото: kinopoisk.ru
Сервис HBO Max вернул "Унесенных ветром", снабдив фильм комментариями

Болгария, 2016, 101 минута.

Режиссеры Кристина Грозева, Петар Вылчанов

Авторы сценария Кристина Грозева, Петар Вылчанов, Дечо Таралежков

В ролях Маргита Гошева, Стефан Денолюбов, Китодар Тодоров, Милко Лазаров

Пересмотреть - с удовольствием

Программа "Читать / смотреть. Антология современной русской литературы" включает три документальных фильма, посвященных современным русским классикам: поэту Иосифу Бродскому, enfant terrible московского концептуализма Владимиру Сорокину и автору "Школы для дураков" Саше Соколову. Это ленты "Бродский не поэт" (2015), "Сорокин трип" (2019), "Саша Соколов. Последний русский писатель" (2017).

Кстати

Во внеконкурсной программе "Зеркала" - есть одна под названием "4x100", которая посвящена столетним юбилеям Сергея Бондарчука, Тонино Гуэрры, Николая Гринько и Федерико Феллини. Герои этой программы - большие авторы, современники Тарковского, вместе с ним они являются важнейшими фигурами в кинематографе середины XX века. Николай Гринько, Константин Лопушанский, Лора Гуэрра... И в рамках этой программы на онлайн-площадке фестиваля "Зеркало" режиссеры Федор Бондарчук и Антон Желнов представят проект "Бондарчук", посвященный 100-летию создателя "Войны и мира".

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