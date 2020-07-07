Госдума приняла закон о ликвидации разливов нефти и нефтепродуктов

- Компании, ведущие такой бизнес, должны понимать свою ответственность за безопасность и сохранность окружающей среды, - заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. - Любой ущерб, нанесенный природе, должен быть возмещен, именно этот вопрос решается принятыми сегодня поправками.

Он напомнил, что Госдума ускорила принятие законопроекта после ЧП в Норильске. После этой аварии, когда в водоемы попали тысячи тонн дизельного топлива, президент России Владимир Путин дал поручение на эту тему депутатам и правительству.

Инициатива обязывает компании, чья работа связана с нефтепродуктами, формировать планы на случай чрезвычайного происшествия, подобного аварии на ТЭЦ-3 в Норильске. Их необходимо утвердить до 1 января 2024 года.

Кроме того, в обязательном порядке надо будет иметь достаточное финансовое обеспечение для ликвидации аварий. Это может быть банковская гарантия, договор страхования, документ, который подтверждает создание резервного фонда, и т.п.

Компании обязаны будут провести работы по локализации и ликвидации разливов силами либо собственных аварийно-спасательных служб, либо привлекаемых на договорной основе. Если устранить последствия не удается, то необходимо обратиться к уполномоченным органам для привлечения дополнительных сил.

Инициатива также обязывает компании после ликвидации разлива нефти и нефтепродуктов проводить рекультивационные и иные восстановительные работы. Помимо этого, им предстоит возместить в полном объеме вред, причиненный окружающей среде, жизни, здоровью и имуществу граждан и юрлиц. Придется компенсировать и расходы на привлечение дополнительных сил.

Закон вступит в силу с 1 января 2021 года.

Председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов заявил, что в России происходит 10 тысяч нефтеразливов в год. "Это, безусловно, очень серьезная ответственность и дополнительная нагрузка для нефтяников, - оценил он новшества. - От них это потребует огромных дополнительных средств, которые им придется вкладывать. Но актуальность этого закона обосновать, я думаю, не приходится. Законопроект долгожданный, выстраданный, очень ожидаемый теми регионами, которые в первую очередь страдают от нефтеразливов".