Госдума проголосовала за штрафы до 150 тысяч рублей за хамство чиновников

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии ЕР, вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн.

Документ касается лиц, замещающих государственную или муниципальную должность. Согласно изменениям, за оскорбления граждан представителей власти будут дисквалифицировать на срок до года, а при повторном случае - до двух лет. Также предлагается ввести штрафы в размере от 50 до 100 тысяч рублей, при повторном правонарушении - от 100 до 150 тысяч.

- Все чаще мы сталкиваемся со случаями проявления хамства, неуважения со стороны представителей власти, - констатировал Хинштейн. Он рассчитывает, что законопроект станет "серьезным ступором" и заставит чиновников "задуматься, прежде чем позволять себе какие-то непочтительные, оскорбительные, унижающие честь и достоинство реплики".

- Каждый чиновник должен понимать, что, идя во власть, работая в государственных структурах, он несет дополнительную ответственность перед нашими гражданам, - подчеркнул автор. - Эта ответственность сегодня будет прописана в законе, через суды любой гражданин может отстоять свою правоту.

Важно, что ответственность для чиновников будет наступать и в тех случаях, если он находится не только на своем рабочем месте, но и "в огороде, в очереди и в социальных сетях", пояснил он.

Нынешние нормы, по сути, не позволяют привлечь чиновников к административной ответственности, считает первый замруководителя фракции "Единая Россия" Николай Панков.

"Любой гражданин может сообщить о случаях ущемления их прав, проявления черствости и равнодушия со стороны чиновников. Людям не стоит молчать, - заявил он в комментарии "РГ". - Такие случаи надо предавать огласке. Чиновник везде должен следить за своим поведением и своими высказываниями - и в жизни, и в сети интернет".

Законопроектом также увеличиваются административные штрафы за оскорбление в целом. Так, максимальная сумма взыскания вырастет для граждан с 5 тыс. до 10 тыс. рублей, для должностных лиц - с 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц - с 500 тыс. до 700 тыс. рублей. При этом оскорбления в интернете будут приравниваться в плане наказания к публичным.

Решено поменять и основное понятие. Сейчас под оскорблением закон понимает "унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме". Авторы законопроекта предлагают дополнить формулировку словами "и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме".

Дело в том, что, по сложившейся практике, к ответственности за оскорбление могут привлекаться только те, кто позволяет себе ненормативную, обсценную лексику, пояснил Хинштейн. Однако он напомнил, что "русский язык гораздо богаче" и унизить можно и без мата.

Ранее, анонсируя законопроект, авторы напомнили о вызвавших резонанс случаях неподобающего поведения представителей власти. В этой череде - поступок главы Чувашии Михаила Игнатьева, вынудившего сотрудника МЧС подпрыгивать за высоко поднятыми ключами от новых служебных машин. После чего президент РФ Владимир Путин в связи с утратой доверия отрешил его от должности. Также за хамство из партии "Единая Россия" был исключен экс-замглавы Минпромоторга Дмитрий Овсянников. В соцсетях опубликовали видео, где чиновник грубо разговаривает с сотрудниками аэропорта в Ижевске, отказываясь проходить необходимый досмотр.