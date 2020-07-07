Haval показал новый H6. Outlander напрягся

Haval опубликовал официальные фото третьего поколения кроссовера H6, который обзавёлся узкими фарами, широкой решёткой радиатора, агрессивным обвесом и, как и большинство современных китайских моделей, фонарями, соединёнными между собой.

Тем не менее, кое-что о новом Haval H6 всё-таки известно благодаря одобрению типа транспортного средства - эти документы патентное ведомство Китая частенько публикует до официальной премьеры модели. Так, например, известны габариты кроссовера: длина составляет 4653 мм (прибавка составила 53 мм), ширина - 1886 мм (+26 мм), высота - 1730 мм (+10 мм). Размер колёсной базы вырос на 58 мм и теперь расстояние между осями равно 2738 мм.

Фото: Пресс-служба Haval.

Фотографий салона компания не опубликовала, но ранее в Сети появлялись "шпионские" снимки, на которых были видны новое торпедо, пересмотренная центральная консоль с "парящим" экраном мультимедиа и вращающийся селектор вместо рычага трансмиссии. Официально для кроссовера заявлены поддержка сетей стандарта 5G и возможность обновления программного обеспечения по воздуху.

Haval H6 третьей генерации, скорее всего, будет предлагаться с прежними двигателями: "турбочетвёрками" объёмом 1.5 и 2.0 литра мощностью 169 и 224 л.с., сагрегатированными с 7-ступенчатым "роботом" с двумя сцеплениями. По крайней мере, 1.5-литровый мотор точно сохранит своё место. В Китае, напомним, у Haval H6 нет версий с полным приводом в отличие от кроссовера для России.

Мировая премьера нового Haval H6 состоится в конце августа на автосалоне в Чэнду.