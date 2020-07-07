Как восстановленный автохлам возвращается на рынок

"Тотал" - это термин автостраховщиков, означающий, что пострадавшая в ДТП машина ремонту не подлежит. Обычно владелец отказывается от имущественных прав на нее, после чего получает до 75 процентов рыночной стоимости автомобиля на момент аварии. Что происходит с автохламом дальше?

По правилам машина отправляется на утилизацию и перепродаже не подлежит, поскольку ее снимают с учета. Другой вариант - автомобиль распродают на запчасти на аукционах. После этой процедуры автомобиль страховыми компаниями не отслеживается.

Но через несколько месяцев машина оказывается на вторичном рынке в восстановленном виде: никаких пометок в документах при этом не ставится, пишет aif.ru со ссылкой на данные сервиса Drom.ru.

Как это оформляется юридически? В ПТС остается прежний владелец, машина с учета не снимается. Новый хозяин покупает ее по доверенности, ничего не подозревая о "тотальной" аварии. А затем ставит ее на учет в ГИБДД как обычно.

Защитить себя от подобной покупки можно. Автомобиль нужно проверить по VIN в базах данных: сейчас они сведены в единый сервис на портале госуслуг.

Восстановление "тотал"-автомобиля может быть отражено не во всех базах. Но значительный ремонт можно определить по косвенным признакам.

На некоторых сайтах по VIN можно узнать историю выписанных запчастей на машину. Если в течение небольшого отрезка времени было заказано большое количество деталей, значит машина прошла через серьезный ремонт.

Его признаки можно определить визуально. На работу автомастерской может указывать разная толщина зазоров между деталями, разные оттенки запчастей, незаводская сварка, наплывы краски. Подержанный автомобиль перед покупкой стоит осмотреть с толщинометром в руке.

Восстановленные машины можно купить не только с рук, но и в системе трейд-ин. Самое главное, что такие автомобили уже не отвечают всем требованиям безопасности.