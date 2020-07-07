Артем Дзюба и его партнеры выиграли первенство страны, но в Лиге чемпионов не смогли выйти из группы. Фото: Михаил Синицын

В интервью "РГ" бывший футболист "сине-бело-голубых" и сборной страны, двукратный обладатель Кубка России Андрей Кобелев порассуждал об игре "Зенита", причинах его неудач в Лиге чемпионов, а также о том, кто в ближайшее время может составить команде Сергея Семака конкуренцию в премьер-лиге.

Гегемония "Зенита" не идет во вред нашему чемпионату? Битвы за золото уже второй год как нет.

Андрей Кобелев: Вы правильно подметили, что как таковой интриги в гонке за первое место нет. Сейчас никто не может составить конкуренцию "Зениту". У Семака более ровный, сбалансированный и опытный состав. Так что они заслужили чемпионство.

Провал в Лиге чемпионов не оставляет привкус горечи от сезона?

Андрей Кобелев: Это было еще в том году, с тех пор прошло много времени. Кроме того, "Зенит" в очередной раз добыл путевку в Лигу чемпионов. Таким образом, мы сможем понять, команда сделала выводы из ошибок или нет. У питерцев лучший состав в премьер-лиге. Они даже где-то не напрягаясь могут взять свои очки. Однако для успеха в Лиге чемпионов "Зениту" нужны как минимум 2-3 высококлассных игрока. Если команда не усилится в межсезонье, в еврокубках ее будут ждать проблемы.

Андрей Кобелев: Для успеха в Лиге чемпионов "Зениту" не хватает 2-3 игроков высокого уровня

Есть ощущение, что "Зениту" не хватает условного Халка.

Андрей Кобелев: Но при этом у них достаточно качественная линия атаки. Посмотрите, сколько Дзюба с Азмуном забивают, как они взаимодействуют. После травмы потихоньку оживает Малком. Так что с атакой у "Зенита" проблем, по сути, нет. А вот с защитой нужно что-то делать. В Лиге чемпионов команды высоко держат линию обороны. Для этого необходим хотя быть один быстрый защитник. В силу своего возраста Иванович не может похвастаться скоростными качествами, как и Ракицкий. Плюс не помешало бы усиление на правом краю обороны.

Можно сказать, что, судя по последним результатам российских команд в Лиге чемпионов, наш потолок - участие в группе?

Андрей Кобелев: Нет, не согласен. Здесь же все зависит от многих факторов: жеребьевки, игровой формы. Как сейчас все будет - вообще непонятно. Может так быть, что придется каждую неделю выходить на поле в Лиге чемпионов, а не через две-три, как раньше. Если мы говорим опять же о "Зените", то многие футболисты уедут выступать за сборные. Приплюсуйте сюда Кубок и чемпионат страны - выходит очень сложный график. Так что я не согласен, что наш потолок - группа. Вспомните, как тот же ЦСКА пару лет назад дважды обыгрывал "Реал", бился на равных с "Ромой". Да, выйти в плей-офф не удалось, но молодежь армейцев выступила очень достойно.

Как вам футбол после пандемии?

Андрей Кобелев: Пока рано делать какие-то выводы. Хотя даже сейчас видно, что через игры команды потихоньку набирают форму. Что плохо - стало больше травм, усталости. Это с непривычки, потому что наши футболисты, в отличие от коллег из европейских первенств, не привыкли выходить на поле через два дня на третий.

Кто может реально составить конкуренцию "Зениту" в премьер-лиге?

Андрей Кобелев: Судя по таблице, "Локомотив" и "Краснодар".

Не кажется, что игра "Локомотива" уж очень сильно зависит от Алексея Миранчука?

Андрей Кобелев: Почему же? Там есть еще Крыховяк, Антон Миранчук, Баринов. Если бы не ушел Федя Смолов, был бы и сильный нападающий.

Вы сказали о Смолове. Какой совет дадите бывшему подопечному: оставаться в Испании или возвращаться в "Локомотив"?

Андрей Кобелев: Карьера Смолова, как и Кокорина и остальных ребят, начинавших при мне, небезразлична. Никогда не устану повторять, что Феде и Саше после "Динамо" нужно было уезжать заграницу. Все эти метания внутри российского чемпионата, с их-то громадным талантом, ничем хорошим не закончились. Я бы посоветовал Смолову остаться в Испании. Пусть и дальше играет против "Реала" и "Барселоны", забивает им. Может, так ему поступит предложение от грандов, и он выйдет на новый уровень.