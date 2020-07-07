Льготные кредиты бизнесу под 2% поддержали более 3 млн рабочих мест

Программа льготного кредитования на возобновление бизнеса под 2%, запущенная в начале июня 2020 года, помогла поддержать более 3 млн рабочих мест, сообщили в пресс-службе Минэкономразвития. Лимит по программе составляет 468 млрд рублей.

Всего банки одобрили 134 тысячи кредитов на сумму более 315,6 млрд рублей. Было заключено 84,3 тысяч кредитов на сумму 209,2 млрд рублей. Основная доля займов приходится на "Сбербанк", "ВТБ", "Промсвязьбанк", "Банк "МСП", РНКБ Банк.

При соблюдении ряда условий бизнес может рассчитывать на списание кредита и процентов. Для этого требуется сохранить занятость на уровне 90%. В случае сохранения 80% коллектива будет списана половина кредита.

По еще одной программе льготного кредитования под 0% выдано 90,6 млрд рублей. Деньги бизнес может направить на поддержание и сохранение занятости. Средства охватили более 36 тысяч предприятий и 1,2 млн числа занятых.

По данным Минэкономразвития, малые и средние предприниматели (МСП), крупный бизнес и ИП заключили кредитные соглашения на сумму около 300 млрд рублей. Из этой суммы 90,6 млрд рублей - на кредиты фонда оплаты труда (ФОТ) под нулевую процентную ставку. Было заключено 36,4 тысяч кредитных соглашений. Еще 209,3 млрд пришлось на ФОТ под 2% (84,3 тысяч кредитных соглашений).

В числе антикризисных мер - субсидии на заработную плату. Они выдаются из расчета одного МРОТ (12130 рублей) на сохраненное рабочее место в месяц. За счет финансирования удалось поддержать 3,64 млн рабочих мест в апреле и 3,54 млн в мае. "Это более 23% занятых в МСП и порядка 5% занятых в целом по экономике. При этом основная масса субсидий пошла на поддержку микропредприятий, в том числе ИП без работников", - уточнили в Минэкономразвития.