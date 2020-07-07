Лукашенко назвал бизнес-климат в Минске одним из лучших в СНГ

Растущая экономика белорусской столицы, а главное - меры, которые принимаются по ее поддержке, способствуют ежегодному появлению пяти тысяч новых субъектов хозяйствования. Эти данные озвучил Александр Лукашенко на встрече со столичным активом, назвав бизнес-климат в Минске одним из лучших на пространстве СНГ и даже весьма благоприятным на общемировом фоне, сообщает его пресс-служба.

В подтверждении растущего оптимизма руководства страны президент сослался даже на рейтинговые данные, опубликованные в Financial Times, согласно которым столица РБ заняла четвертое место по экономической эффективности ведения бизнеса в номинации "Европейские города и регионы будущего". Основа производственного комплекса Минска, по его словам, заключена в "предприятиях машиностроения, электротехнической, фармацевтической и пищевой промышленности".

Столица, подчеркнул он, задает тон по многим современным направлениям, ориентируясь и на более оперативное внедрение цифровых технологий в экономике и социальной сфере. Создан, в частности, Парк высоких технологий, который за прошлый год обеспечил экспорт услуг более чем в $2 млрд. В нем работают свыше 800 компаний-резидентов, в которых трудятся несколько десятков тысяч человек.

И раз решено выстроить IT-страну, Лукашенко призвал повсеместно внедрять "цифру" в экономике и социальной сфере. Ведь новые информационные технологии, уточнил он, - это умный город, услуги, общественная безопасность. Без этого мегаполис остановится в своем развитии.

Касаясь ситуации в социальной сфере страны, глава государства, прежде всего, затронул положение в здравоохранении. По его оценке, медицина в столице в большинстве своем продвинута и востребована. Только за последние несколько лет были введены в строй новые больницы и поликлиники. А показателем качества оказываемых медицинских услуг, по его словам, является, в том числе, и обращение граждан из большого количества зарубежных стран. "Экспорт медицинских услуг исчисляется десятками миллионов долларов", - констатировал президент.

Не обошел он в своем выступлении и ответа на вопрос об эпидемиологической ситуации, поздравив столичный актив с тем, что, по его данным, город с этой "бедой справился". В то же время Лукашенко был вынужден признать, что двухмиллионный город был наиболее проблемным. Теперь "надо не допустить повторной эпидемии. Это для нас очень важно", - резюмировал он.

Кстати, как сообщают официальные источники Минздрава, в республике с начала пандемии специалисты провели 1 078 267 тестов. Выявлено 64 003 случая коронавируса. За последние сутки в РБ заразились еще 199 человек, а выздоровели и были выписаны из больниц 782 пациента.

Ведомство ежедневно предоставляет данные и о числе жертв пандемии. За все время их количество в Беларуси выросло до 436 человек.