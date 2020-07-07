Лукашенко призвал обеспечить равномерное развитие Беларуси

Путь к дальнейшему развитию Беларуси Александр Лукашенко, судя по его выступлению 7 июля перед активном столицы, включает в себя и реформирование большинства процессов в стране, констатируют аналитики.

Реформы и еще раз реформы, подчеркнул глава государства, которого цитирует его пресс-служба, но только как совершенствование того, что у нас есть, уточнил свою позицию президент. "Будь то образование, здравоохранение, промышленность или сельское хозяйство", - заявил он.

Задачи перед страной, по мнению Лукашенко, стоят очень непростые. Но одними реформами эти задачи не решишь, убежден он, пояснив, что в РБ "реформа может быть только в одном направлении - как совершенствование того, что у нас есть", - полагает белорусский лидер. Он отметил, что для этого в стране есть соответствующие компетенции и школы.

Обратил внимание оратор и на необходимость равномерного развитие страны, подчеркнув при этом, что Минск - город особый, визитная карточка страны, политический, экономический, научный, культурный центр государства. Он напомнил, как за последние десятилетия развивалась инфраструктура столицы, включая возведение нового здания Национальной библиотеки. Значительные усилия были приложены и для строительства современных спортивных объектов, что в том числе позволило на высоком уровне провести II Европейские игры. "Это был прорыв. Если хотите, дипломатический прорыв", - подчеркнул Лукашенко.

По его словам, в первые годы его президентства порядок начали наводить именно со столицы. "Ресурсы, силы, какие были тогда, все сюда вкладывалось", - напомнил он. Только впоследствии в стране обратили взгляд на регионы.

Говоря о магистральных задачах предстоящего пятилетия, Лукашенко включил в их число и переход на производство электромобилей. "Мы просто не должны здесь отстать. Если мы отстанем, будет плохо. Поэтому трудно, тяжело, но нам придется бежать и, по крайней мере, ни в коем случае не отстать".

Акцентировал внимание актива президент и на важности поддержания на производствах исполнительской и технологической дисциплины, отметив, что в последние время на это стали больше обращать внимания. Дело в том, пояснил он, что, если не будет качества на производстве - экономика рухнет. "Потому что качество - основа экспорта. А без экспорта страна жить не сможет, не будет валюты", - резонно добавил лидер РБ.

Уделил Лукашенко серьезное внимание и вопросам борьбы с коррупцией, которую назвал ржавчиной, унижающей человека. "И я не хочу, чтобы Беларусь погрузилась в эту пучину", - сказал он.

Затронул президент и градостроительных перспективы города, выразив убеждение в том, что столицу нельзя перенаселять. "Будем развивать города-спутники, но в Минске надо сокращать строительство", - подчеркнул он, напомнив в этой связи, что "пока общегородская очередь нуждающихся в улучшении жилищных условий насчитывает почти 200 тысяч семей".

Президент предложил "вернуться еще раз к генеральному плану, окончательно утвердить его и представить минчанам, чтобы они понимали, как будем двигаться в ближайшую пятилетку", - резюмировал Лукашенко.