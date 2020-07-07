МИД: Серьезных угроз распространения бубонной чумы на территорию РФ нет

Директор первого департамента Азии МИД России Георгий Зиновьев заявил, что в Москве на данный момент не видят серьезной угрозы распространения бубонной чумы с территорий Китая и Монголии.

"Поскольку у нас сейчас передвижение физических лиц через границу и с Китаем, и с Монголией, между Китаем и Монголией тоже практически полностью закрыто - или как в случае с нашей границей с Монголией очень серьезно ограничено - пока каких-то серьезных угроз для распространения этого заболевания мы не наблюдаем", - цитирует его слова РИА Новости.

Немногим ранее советник директора Центрального НИИ эпидемиологии академик РАН Виктор Малеев заявил, что выявленные в Китае и Монголии случаи бубонной чумы не будут иметь широкого распространения. "Чума - это не коронавирус, поскольку есть вакцина, можно привиться, особенно сотрудники противочумной службы, они себя прививают, население каких-то отдельных районов прививают. И потом для чумы есть лекарство", - отметил Малеев.

"...Поэтому опасности для России нет, но единичные случаи возможны. Хотя они не будут вызывать какого-то распространения, местные врачи знают, как работать с чумой. Это не новая инфекция", - добавил академик.

Аналогичного мнения придерживаются и в Роспотребнадзоре. "Все мероприятия в природных очагах чумы проводятся в полном объеме - в соответствии с комплексными планами, включая эпизоотологический мониторинг, иммунизацию населения, дератизацию и дезинсекцию", - пояснили "РГ" в ведомстве.

По информации российского МИД, официальных запросов о помощи со стороны властей Китая или Монголии на данный момент не поступало.