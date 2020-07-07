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07.07.2020 21:05
Рубрика: Легковые авто

МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений

Текст: Владимир Баршев
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

МВД разместило для общественного обсуждения проект приказа, который корректирует бланк прав, а также уточняет информацию, которая вносится в свидетельство о регистрации транспорта и в паспорт транспортного средства.

Фото: Алексей Мальгавко / РИА Новости
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Когда приказы вступят в силу, на бланке прав появится новая надпись - перевод названия документа "водительское удостоверение" на французский и английский языки. А именно надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE".

Также проект приказа прописывает порядок оформления паспорта взамен утраченного, в отношении автомобилей, которые ранее не стояли на учете. Действительно, человек может потерять ПТС нового автомобиля еще до регистрации его в ГИБДД. Однако до сих пор порядка действий для такой ситуации прописано не было.

Во всем остальном приказом вносятся чисто технические корректировки и уточнения. Что в какую графу вписывать и куда ставить штамп. Уточняется, что должно быть прописано в графе "Особые отметки".