МВД предлагает исправить бланки водительских удостоверений

МВД разместило для общественного обсуждения проект приказа, который корректирует бланк прав, а также уточняет информацию, которая вносится в свидетельство о регистрации транспорта и в паспорт транспортного средства.

Когда приказы вступят в силу, на бланке прав появится новая надпись - перевод названия документа "водительское удостоверение" на французский и английский языки. А именно надписи "PERMIS DE CONDUIRE" и "DRIVING LICENCE".

Также проект приказа прописывает порядок оформления паспорта взамен утраченного, в отношении автомобилей, которые ранее не стояли на учете. Действительно, человек может потерять ПТС нового автомобиля еще до регистрации его в ГИБДД. Однако до сих пор порядка действий для такой ситуации прописано не было.

Во всем остальном приказом вносятся чисто технические корректировки и уточнения. Что в какую графу вписывать и куда ставить штамп. Уточняется, что должно быть прописано в графе "Особые отметки".