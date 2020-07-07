Всемирные зимние игры Специальной Олимпиады 2022 года впервые пройдут в России, в столице Республики Татарстан - Казани, которая уже принимала и летнюю Универсиаду-2013, и чемпионат мира по водным видам спорта-2015, и матчи чемпионата мира по футболу 2018 года.

На Всемирных играх царит дух единства, радости, энтузиазма, чистоты спортивного события. Это поражает. Фото: Getty Images

Всемирные игры Специальной Олимпиады - самое значимое и масштабное мероприятие наряду с обычной Олимпиадой. В соревнованиях по горнолыжному спорту, сноуборду, флорболу, лыжным гонкам, фигурному катанию, шорт-треку и бегу на снегоступах примут участие 2000 спортсменов с особенностями интеллектуального развития из 108 стран мира. К ним присоединятся около 3000 волонтеров и 4000 почетных гостей и членов их семей.

О том, зачем нужны такие соревнования, как они могут помочь особенным атлетам и чему научить всех нас, об их спортивной и, главное, гуманитарной миссии, корреспондент "РГ" поговорил с президентом Специальной Олимпиады России Ольгой Слуцкер, которая также возглавляет фитнес-корпорацию "Русская Фитнес Группа", Российскую Федерацию фитнес-аэробики и оргкомитет Московского международного фестиваля физической культуры и спорта.

Ольга, вы заняли пост президента Специальной Олимпиады России в 2019 году. Почему решили стать частью этого всемирного движения?

Ольга Слуцкер: Мне повезло, что я как пришла в фехтование в возрасте девяти лет, так и осталась в спорте на всю жизнь. У меня всегда был выбор, чем заниматься, но я неизменно отдавала предпочтение спорту, физкультуре, фитнесу. Занималась общественной деятельностью, благотворительностью, но моя профессиональная компетенция все равно находится в области спорта. И когда мне предложил участвовать в выборах на пост президента Специальной Олимпиады России на тот момент министр спорта Павел Колобков, я решила попробовать. Тем более что с этой идеей ко мне, не сговариваясь, обратились сразу две замечательные женщины. Одна из них Татьяна Юмашева, которая сама является мамой особенного ребенка. Ее средний сын Глеб Дьяченко неоднократный призер Всемирных игр. Другое предложение пришло от члена совета директоров Special Olympics International Натальи Водяновой, нашей знаменитой топ-модели, а главное, мецената. Фонд Натальи Водяновой "Обнаженные сердца" очень серьезно и давно занимается проблемами детей с особенностями. Они рассказали, что это замечательная организация, что в России необходимо выйти на новый уровень развития, а для этого нужен сильный и современный президент. Я сомневалась, но они убедили меня, что я справлюсь, что у меня все получится, как и когда-то в фитнес-индустрии. Мне очень приятно, что меня также поддержали Юрий Смирнов, который был президентом три года и принял решение уйти с этого поста по семейным обстоятельствам, и Андрей Павлов, который возглавлял организацию на протяжении 16 лет. С него все и началось в 1999 году, когда была официально зарегистрирована Специальная Олимпиада России.

Во Всемирных зимних играх Специальной Олимпиады-2022, которые пройдут в Казани, примут участие 2000 спортсменов из 108 стран мира

Всемирная организация появилась в США намного раньше - в 1968 году…

Ольга Слуцкер: Мы много разговаривали об этом с Андреем Владимировичем Павловым. Он был дружен с Сарджентом Шрайвером - мужем Юнис Кеннеди Шрайвер - основательницей этого движения. Меня тронула история, которая за этим стоит. Старшая сестра Юнис и президента Джона Кеннеди, Розмари, родилась с особенностями развития интеллекта. Именно из-за нее Юнис поставила себе цель сделать таких людей частью общества. Она устраивала для них спортивные праздники, соревнования во дворе дома, у своего бассейна. Со временем это начинание превратилось в огромную международную благотворительную организацию, в которую входят 193 страны всех континентах. И это все сделала одна женщина благодаря своей активности, желанию, вере в то, что каждый человек, появившийся на свет, должен прожить свою жизнь счастливо. По крайней мере, постараться. Люди с интеллектуальными особенностями очень зависят от нас с вами, от общества. Они очень беззащитны. Но кто мы, если мы не можем им помочь быть вместе с нами.

То, что Казань получила право провести Всемирные игры Специальной Олимпиады, наверняка даст дополнительный толчок к развитию этого движения, изменит отношение к людям с особенностями у нас в стране?

Ольга Слуцкер: Я вижу, как нас поддерживали и поддерживают с идеей проведения Всемирных игр Специальной Олимпиады в России в правительстве, в администрации президента. Я вижу отклик общества, вижу, что люди готовы к тому, чтобы принять людей с особенностями развития интеллекта и помогать им. Я говорю не о деньгах, а об инклюзии. Special Olympics International несколько лет назад объявила революцию инклюзии. Что это такое? В нашем случае это не только и не столько обучение детей с особенностями в обычной школе. Нет, инклюзия - это про совместное проживание в одном общественном пространстве. В том числе в спортивном, когда обычные дети играют в футбол, теннис, баскетбол вместе с детьми с особенностями.

По статистике, около 130 тысяч человек разных возрастов принимают участие в соревнованиях Специальной Олимпиады в России. В 2019 году мы провели более 5 тысяч соревнований. А под эгидой международной организации проходят более 100 тысяч турниров в год.

Всемирные игры впервые пройдут у нас в стране, более того - впервые на всем постсоветском пространстве. Мне отрадно, что Россия взяла на себя роль лидера. И нас поддержала вся Европа. Ведь такой мощный турнир может провести только наша страна, у которой за последнее десятилетие накопился громадный опыт организации больших международных соревнований.

Расскажите поподробнее об объединенных турнирах, когда совместно выступают ребята с особенностями и без?

Ольга Слуцкер: Эта программа называется "Юнифайд спорт". Мы сотрудничаем с большими иностранными и российскими компаниями и корпорациями, которые выделяют гранты именно под юнифайд-соревнования. Компании активно привлекают своих сотрудников в качестве волонтеров на наши мероприятия.

Или вот еще пример. В декабре в Санкт-Петербурге традиционно проходит Спартакиада. Это самое крупное соревнование в Европе, 1200 участников, в том числе и юнифайд-спортсмены. Так как мне было интересно самой понять и систему проведения соревнований, и мотивацию атлетов и тренеров, я попросила Сергея Гутникова - руководителя нашего регионального отделения в Санкт-Петербурге - показать мне, как проходят соревнования по различным видам спорта, входящим в Специальную Олимпиаду. Меня заинтересовало, как к нашему движению присоединяются обычные спортсмены для того, чтобы выступать в юнифайд-турнирах. Я остановила молодого человека, участника пары турнира по настольному теннису, оказалось, он из Красноярска, и задала ему вопрос - почему он решил прийти в наше движение Специальной Олимпиады и платят ли ему за участие деньги? На это он улыбнулся и сказал, что он - кандидат в мастера спорта и когда он узнал о возможности выступать в нашей программе, очень заинтересовался, и деньги ему никто не платит, но он получает огромную радость и удовлетворение от тренировок и выступлений со своим партнером, с которым они регулярно участвуют в российских и международных соревнованиях. Он и другие ребята делают это на волонтерских началах. Молодцы! Это и есть инклюзия.

Какие еще программы вы запустили?

Ольга Слуцкер: "Юный атлет" для малышей от 3 до 9 лет. Это такие веселые старты, когда дети только начинают знакомиться со спортом. Еще одно направление - "Здоровый атлет". Во время крупных турниров участники абсолютно бесплатно проходят базовое медицинское обследование: окулист, стоматолог, ортопед. На Всемирных играх в Казани это тоже будет.

Очень важная программа лидерства. Ребята, которые себя уже проявили и выступают в соревнованиях Специальной Олимпиады, проходят тренинги, чтобы стать помощниками для нас, для организаторов. Например, Глеб Дьяченко - и Татьяна Юмашева говорит об этом - проходит программу и уже работает помощником тренера по плаванию. Он сам пловец, призер различных соревнований и уже занимается с маленькими детишками. Это не просто социализация, а возможность получить профессиональный статус, найти дело жизни. Тоже здорово. На это тоже направлена деятельность нашей организации.

Если говорить о спортивной составляющей, то, судя по регламенту, здесь олимпийский принцип "главное не победа, а участие" соблюдается в полной мере?

Ольга Слуцкер: На всех соревнованиях действует совершенно уникальный и справедливый принцип: в зависимости от заявленных или квалификационных результатов атлетов делят на дивизионы. В основной части соревнований ребята соперничают с теми, кто примерно равен им по силам, чтобы каждый мог себя проявить. Победителям и призерам вручают медали, но наградами отмечают всех участников. С одной стороны, наши турниры - настоящие соревнования, требующие серьезной подготовки. С другой, это гимн гуманизму. У нас нет общекомандного медального зачета, не поднимаются флаги, не исполняются гимны. Это сделано для того, чтобы подчеркнуть единство мира, возможностей людей разных стран, цвета кожи, вероисповедания. Все это не имеет значения, когда человек преодолевает себя, совершает свой личный подвиг, живет активной современной жизнью, когда им гордятся родные и друзья.

Последние, летние Игры прошли в Абу-Даби в марте 2019-го. Вы на них присутствовали?

Ольга Слуцкер: Я специально поехала на Игры в Абу-Даби, перед тем как принять решение об участии в выборах на пост президента. Хотела посмотреть, как все происходит, чем мне предстоит заниматься. Ведь быть номинальным директором или президентом это не про меня. Разрезать ленточки мне не интересно. Мне интересно дело делать, изменять мир вокруг себя в лучшую сторону. Так вот в Абу-Даби я почувствовала такой дух радости, чистоты спортивного события, энтузиазма, ажиотажа, что была потрясена. Я была на многих Олимпиадах. Такого там уже нет.

А большой спорт вас как-то поддерживает?

Ольга Слуцкер: Сборная по футболу несколько раз проводила мастер-классы. Баскетбольный клуб "Локомотив-Кубань" совместно с Евролигой участвует в программе "One team", игроки, тренеры, медики занимаются с детьми с синдромом Дауна. Пока я не общалась с федерациями, со сборными по поводу сотрудничества, но это стоит в планах. Я бы хотела встретиться президентом Олимпийского комитета России Станиславом Поздняковым. В рамках подготовки к Играм в Казани предложить нашим олимпийцам, чемпионам попробовать себя в юнифайд-спорте. Участвовать в Играх в качестве партнеров будет неправильно, но провести мастер-классы, поучаствовать в подготовке, в промоушене, стать послами Игр, наоборот, очень кстати. Думаю, нас обязательно поддержат. Поддержка уже приходит. У нас есть глобальные послы - Наталья Водянова, Вячеслав и Лада Фетисовы. Но когда объявили о решении провести Всемирные игры в Казани, в соцсетях нас начали поздравлять очень многие - от актеров до общественных деятелей и политиков. Люди, которые знают, сколько я и моя команда вкладываем в это дело надежды, усилий, энергии, конечно, с нами и за нас, даже не будучи официальными послами или не имея непосредственного отношения к спорту.

Знаете, после новости о Казани трафик на нашем сайте specialolympics.ru увеличился на 2500 процентов. Мы получили огромное количество сообщений. Люди пишут, что хотят быть волонтерами. Это так здорово. Работа по подготовке пошла. У нас отличная профессиональная команда. И я не хочу этого стесняться. Нам по силам организовать и провести любой турнир на самом высоком уровне.

*Это расширенная версия текста, опубликованного в номере "РГ"