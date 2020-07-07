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07.07.2020 16:01
Рубрика: Российский автопром

Ответ "Буханке": шестиколесный вездеход "Бурка"

Текст: Валерий Карташов

В Сети вспомнили о малоизвестном автомобиле под названием "Бурка". Проект был разработан ещё в 2013 году Сельскохозяйственной академией имени Тимирязева и компанией НИИКА, в которую входили бывшие сотрудники московского института ФГУП НАМИ.

"Бурка" представляет собой шестиколёсное транспортное средство с кабиной от китайского среднетоннажника Foton и кузовом от газовского "Соболя". Машина получила раму также от Foton, мосты от "Соболя 4х4", раздаточную коробку собственной конструкции.

Главное - автомобиль имеет шасси с ведущими колёсами передней и средней оси при подключаемой задней. Под капотом экспериментального вездехода располагается 142-сильный турбодизель Cummins ISF 3.8. Мотор агрегатируется с шестиступенчатой механической коробкой передач.

Фото: Пресс-служба ГАЗ.
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Машина рассчитана на перевозку двух тонн груза в багажном отделении. Полная масса составляет 5,2 тонны. "Бурка" может вместить до семи человек, доступ в салон осуществляется с помощью подножки с электроприводом. Внутреннее убранство слегка улучшено и оснащено креслами из экокожи.

"Бурка" должна была стать доступным и надёжным внедорожным фургоном. Для модели разрабатывались различные варианты исполнения: фургон, фургон-комби, микроавтобус, фермер и даже передвижная стоматология.

Планировалось организовать сборку по мелкосерийной технологии, но смелый проект так и не получил развития.