Паралич или ожог: чем опасен борщевик Сосновского

Борщевик Сосновского считается одним из самых опасных растений в России и поэтому ботаники советуют обходить его стороной. Однако медики считают, что плохая репутация растения сильно преувеличена. Сообщения об удушающей пыльце борщевика и возможности наступления паралича не имеют оснований.

Как сообщил kp.ru кандидат медицинских наук, сотрудник Сеченовского университета Владимир Бекетов, в научной литературе не зафиксировано данных, подтверждающие вред пыльцы борщевика для здоровья человека.

"Достоверно утверждать, что эта концентрация веществ будет перегоняться в виде аэрозоля ветром на человека и окажется способна вызвать ожоги или другие повреждения - все это несерьезно", - убежден врач.

Доказательств о том, что борщевик может вызвать паралич так же не существует. Такие растения можно встретить только в Латинской Америке и Юго-Восточной Азии.А вот если сок борщевика попадет на кожу, то он может вызвать сильный ожог.

- Если поражена большая поверхность кожи, то на раны сверху может "садиться" вторичная бактериальная кожная инфекция. Это может вызвать очень серьезные повреждения. Их лечат в специальных токсикологических и ожоговых отделениях, - говорит Владимир Бекетов.

В случае поражения борщевиком кожу следует промыть большим количеством воды с мылом и обратиться за медицинской помощью, чтобы врач назначил лечение.