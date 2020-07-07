Песков: РФ ответит на новые санкции Великобритании

"Мы можем только сожалеть в связи с такими недружественными шагами. Разумеется, будет действовать принцип взаимности и каких-то ответных решений в том объеме, в каком это будет соответствовать интересам Российской Федерации", - сказал он журналистам.

Напомним, что ранее Лондон объявил о санкциях в отношении главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина и еще 24 россиян. Это сотрудники следственных изоляторов, следователи, медики, судьи. Согласно документу МИД страны, в отношении этих лиц введен режим замораживания активов и запрета на поездки.