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07.07.2020 12:49
Рубрика: Власть

Песков: Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью

Текст: Ксения Воронцова

Задержание советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова по статье о госизмене не связано с его журналистской деятельностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой занимался Иван Сафронов", - сказал он журналистам.

"Мы знаем, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности, он обвиняется по статье о госизмене, передаче секретных данных зарубежным разведкам, об этом говорится в опубликованном заявлении", - напомнил Песков.

Фото: ФСБ РФ
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Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что и "Роскосмос", где в последнее время работал Сафронов, также сделал заявление по этому поводу. "Поскольку мы не осведомлены о деталях произошедшего, какой-то большей информации я предоставить не могу", - добавил представитель Кремля.

Песков отметил, что о задержании в Кремле стало известно из СМИ: нет никакой необходимости информировать Владимира Путина обо всех нюансах работы контрразведки. Говоря о возможности взять это дело на особый контроль в администрации президента, Песков отметил, что в этом нет необходимости.

Также представитель Кремля обратил внимание на то, что дела о гостайне и госизмене, где речь идет о работе иностранных разведок на территории РФ, осуществляются в закрытом режиме. "Нигде в мире они в транспарентном режиме не проводятся, только в закрытом режиме, это абсолютно нормальная практика", - добавил Песков.

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