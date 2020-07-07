Песков: Задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью

Задержание советника генерального директора "Роскосмоса" Ивана Сафронова по статье о госизмене не связано с его журналистской деятельностью, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Насколько мы осведомлены, это задержание никоим образом не связано с журналистской деятельностью, которой занимался Иван Сафронов", - сказал он журналистам.

"Мы знаем, что уже сделала заявление Федеральная служба безопасности, он обвиняется по статье о госизмене, передаче секретных данных зарубежным разведкам, об этом говорится в опубликованном заявлении", - напомнил Песков.

Кроме того, пресс-секретарь президента отметил, что и "Роскосмос", где в последнее время работал Сафронов, также сделал заявление по этому поводу. "Поскольку мы не осведомлены о деталях произошедшего, какой-то большей информации я предоставить не могу", - добавил представитель Кремля.

Песков отметил, что о задержании в Кремле стало известно из СМИ: нет никакой необходимости информировать Владимира Путина обо всех нюансах работы контрразведки. Говоря о возможности взять это дело на особый контроль в администрации президента, Песков отметил, что в этом нет необходимости.

Также представитель Кремля обратил внимание на то, что дела о гостайне и госизмене, где речь идет о работе иностранных разведок на территории РФ, осуществляются в закрытом режиме. "Нигде в мире они в транспарентном режиме не проводятся, только в закрытом режиме, это абсолютно нормальная практика", - добавил Песков.