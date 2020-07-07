Правительство не поддержало законопроект о штрафах за езду без пропуска

Напомним, что этот проект был внесен в Госдуму законодательным собранием Нижегородской области как раз в разгар пандемии. В нем предлагается дополнить 12-ю "автомобильную" главу Кодекса об административных правонарушениях новой статьей 12.38.
В ней прописан штраф за управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации в размере от 1 до 5 тысяч рублей. За повторное же нарушение предлагается карать на 5 тысяч рублей.
Инициатива возникла не просто так. Верховный суд как раз дал разъяснения, как привлекать к ответственности нарушителей режима. Исходя из этого разъяснения получалось, что автоматически выписывать штрафы таким нарушителям нельзя. Ведь автоматически можно штрафовать только за нарушения правил дорожного движения или благоустройства территорий. Вот и придумали хитрые депутаты ход: включить ответственность за нарушение режима в "автомобильную" главу КоАП. Это позволило бы привлекать к ответственности нарушителей с помощью комплексов фотовидеофиксации.
Но правительственная комиссия указала, что данный состав правонарушения никак не связан с обеспечением безопасности дорожного движения. А поэтому он не может быть отнесен к предмету правового регулирования главы 12 КоАП.
Кроме того, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения в КоАП уже предусмотрена ответственность статьей 20.6.1. Она была введена федеральным законом от 1 апреля 2020 года "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".
"При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аналитические и статистические данные, указывающие на неэффективность действующего правового регулирования. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в отзыве комиссии.
Надо сказать, что местные власти активно применяли фотовидеофиксацию нарушителей режима самоизоляции. Сейчас в судах рассматривается масса подобных дел. Но, по всей видимости, о законности или незаконности ее применения должен будет снова высказаться Верховный суд, когда кто-нибудь из оштрафованных до него дойдет.