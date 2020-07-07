Правительство не поддержало законопроект о штрафах за езду без пропуска

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности дала отрицательный отзыв на введение штрафа за вождение автомобиля без специального разрешения во время режима повышенной готовности, следует из проекта отзыва.

Если нет пропуска, столичная полиция может оформить протокол на гражданина. Машину не задержат. Фото: Константин Завражин/РГ

Напомним, что этот проект был внесен в Госдуму законодательным собранием Нижегородской области как раз в разгар пандемии​​​. В нем предлагается дополнить 12-ю "автомобильную" главу Кодекса об административных правонарушениях новой статьей 12.38.

В ней прописан штраф за управление транспортным средством без разрешения, иного документа, установленного при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации в размере от 1 до 5 тысяч рублей. За повторное же нарушение предлагается карать на 5 тысяч рублей.

Инициатива возникла не просто так. Верховный суд как раз дал разъяснения, как привлекать к ответственности нарушителей режима. Исходя из этого разъяснения получалось, что автоматически выписывать штрафы таким нарушителям нельзя. Ведь автоматически можно штрафовать только за нарушения правил дорожного движения или благоустройства территорий. Вот и придумали хитрые депутаты ход: включить ответственность за нарушение режима в "автомобильную" главу КоАП. Это позволило бы привлекать к ответственности нарушителей с помощью комплексов фотовидеофиксации.

Но правительственная комиссия указала, что данный состав правонарушения никак не связан с обеспечением безопасности дорожного движения. А поэтому он не может быть отнесен к предмету правового регулирования главы 12 КоАП.

Кроме того, за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения в КоАП уже предусмотрена ответственность статьей 20.6.1. Она была введена федеральным законом от 1 апреля 2020 года "О внесении изменений в Кодекс об административных правонарушениях".

"При этом в пояснительной записке к законопроекту отсутствуют какие-либо аналитические и статистические данные, указывающие на неэффективность действующего правового регулирования. Правительство Российской Федерации не поддерживает законопроект", - говорится в отзыве комиссии.

Надо сказать, что местные власти активно применяли фотовидеофиксацию нарушителей режима самоизоляции. Сейчас в судах рассматривается масса подобных дел. Но, по всей видимости, о законности или незаконности ее применения должен будет снова высказаться Верховный суд, когда кто-нибудь из оштрафованных до него дойдет.