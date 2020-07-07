Работодателям запретят отслеживать место работы удаленных сотрудников

Сотрудник, переведенный на дистанционную форму занятости, может работать хоть на Мальдивах или Канарах (когда границы откроют), лишь бы результат был.

Работодателям могут запретить отслеживать, где конкретно трудится их удаленный сотрудник. Об этом, в частности, говорится в поправках в Трудовой кодекс, подготовленных депутатами Государственной Думы и членами Совета Федерации (во главе со спикерами палат Вячеславом Володиным и Валентиной Матвиенко).

Законопроект, внесенный в Госдуму, 9 июля будет рассмотрен на рабочей группе Российской трехсторонней комиссии. Как подчеркивает председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков, законопроект носит важную социальную направленность, поэтому должен быть оценен экспертами. Их предложения как раз и ждут к заседанию рабочей группы.

Пандемия COVID-19 показала, что вопросы дистанционной работы в России урегулированы очень слабо. Хотя понятие дистанционной работы и присутствует в Трудовом кодексе. Просто сама удаленка до коронавируса у нас в России не слишком практиковалась. По данным Росстата, в 2019 году из 67,1 миллиона занятых лишь 30 тысяч человек работали на основе трудового договора о выполнении работы на дому. В основном фрилансеры трудятся на честном слове. К массовому переводу работников на удаленный режим работы оказалось не готово ни законодательство, ни работодатели. Сейчас уже понятно, что удаленка с нами всерьез и надолго. Поэтому назрела необходимость в придании новым гибким формам занятости законного статуса.

Чем предлагается дополнить ТК и что из него убрать? В частности, кроме непосредственной дистанционной (удаленной) работы, предлагается такая форма, как комбинированная занятость (режим работы, включающий работу на стационарном рабочем месте и дистанционную (удаленную) работу). Исключается требование об указании рабочего места как об одном из условий трудового договора о дистанционной работе. "Условие о рабочем месте утратило значение из-за невозможности и отсутствии надобности для работодателя контроля за тем, где территориально осуществляется дистанционная работа. Рабочее место дистанционного работника может находиться везде, где есть возможность использовать сеть Интернет", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.

По инициативе работодателя нельзя будет уволить сотрудников по таким спорным основаниям, как отсутствие у работодателя достаточного объема работы, нецелесообразность дальнейшего сотрудничества, изменение стратегии развития работодателя, решение генерального директора о расторжении договора. Авторы законодательной инициативы считают эти нормы дискриминационными.

Дистанционные работники не могут трудиться круглосуточно и отвечать на звонки и письма работодателя в режиме 24/7. У них должно появиться право уйти в офлайн. А если они соглашаются быть на связи круглосуточно, тогда работодатель должен будет доплачивать им за сверхурочную работу.