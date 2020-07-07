Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице

Больше всех боятся потерять работу в период эпидемии жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края. Таковы результаты исследования "Национального индекса тревожностей" от компании КРОС.

"Исследование проводили на основе анализа СМИ и социальных медиа. Оценивалась важность темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В исследовании отмечается, что тревожность по поводу работы свойственна жителям Свердловской, Ярославской, Самарской и Мурманской областей. В СМИ этих регионов новости о разорении предприятий малого и среднего бизнеса встречаются наиболее часто.

Анализ соцсетей показал, что Краснодарский край и Республика Крым - в лидерах по тревожности сорванного в этом году отпуска. Кемеровская область, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург и Москва входят в топ-5 регионов, в которых наибольшее беспокойство у жителей вызывают темы "цифрового рабства" и штрафов за нарушение карантинных мер. О доступности и качестве медпомощи на фоне борьбы с коронавирусом чаще всего переживают в Новосибирской, Курганской и Орловской областях.