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07.07.2020 04:26
Рубрика: Экономика

Эксперты назвали регионы с самым высоким уровнем тревоги о безработице

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Больше всех боятся потерять работу в период эпидемии жители Москвы, Петербурга и Краснодарского края. Таковы результаты исследования "Национального индекса тревожностей" от компании КРОС.

Фото: Михаил Фомичев/РИА Новости
Названы регионы с наибольшим и наименьшим числом безработных

"Исследование проводили на основе анализа СМИ и социальных медиа. Оценивалась важность темы и длительность информационной волны при анализе СМИ, а также значимость темы для людей при анализе соцсетей", - со ссылкой на источник пишет РИА Новости.

В исследовании отмечается, что тревожность по поводу работы свойственна жителям Свердловской, Ярославской, Самарской и Мурманской областей. В СМИ этих регионов новости о разорении предприятий малого и среднего бизнеса встречаются наиболее часто.

Анализ соцсетей показал, что Краснодарский край и Республика Крым - в лидерах по тревожности сорванного в этом году отпуска. Кемеровская область, Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ, Санкт-Петербург и Москва входят в топ-5 регионов, в которых наибольшее беспокойство у жителей вызывают темы "цифрового рабства" и штрафов за нарушение карантинных мер. О доступности и качестве медпомощи на фоне борьбы с коронавирусом чаще всего переживают в Новосибирской, Курганской и Орловской областях.

В регионах Экономика Экономика Работа Экономика Работа Занятость Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Северо-Запад Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь Филиалы РГ Центральная Россия Филиалы РГ Средняя Волга Филиалы РГ Крым ЦФО Москва СЗФО Санкт-Петербург ЮФО Краснодарский край УрФО Свердловская область ЦФО Ярославская область

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