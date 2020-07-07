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07.07.2020 15:22
Рубрика: Общество

Ярославские студенты создали приложение для дистанционного обучения

Текст: Элина Труханова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Студенты Ярославского госуниверситета имени Демидова разработали приложение для дистанционного обучения с использованием технологии виртуальной реальности.

Фото: Пресс-служба Университета ИТМО
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Над проектом, который завоевал первое место на образовательном интенсиве "Демид 20.35", трудились четыре студента. Как рассказал ТАСС один из авторов разработки Евгений Власов, идея приложения возникла еще в декабре, до пандемии коронавируса, но стала особенно актуальной при переходе школ и вузов на дистанционный формат работы. Цель разработки - упростить обучение школьников и студентов, добиться большей наглядности с помощью 3D-моделей.

- Приложение работает на компьютере, технология виртуальной реальности идет как дополнение, если есть очки, то можно использовать для большего погружения. Максимум, что может предложить школьная система, - это схематичная картинка, а с помощью нашего приложения объекты можно рассмотреть со всех углов, сопоставить их размеры, понять, как они выглядят, - уточнил Евгений Власов.

Кроме того, по словам разработчиков, в очках виртуальной реальности ученик сможет взаимодействовать с объектами, например, крутить и перемещать их при помощи джойстика.

Пока приложение рассчитано на изучение биологии, но в будущем планируется создание курсов по разным предметам. Использовать программу можно как в классе, так и дома, для самостоятельного или дистанционного обучения.

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