Ярославские студенты создали приложение для дистанционного обучения

Студенты Ярославского госуниверситета имени Демидова разработали приложение для дистанционного обучения с использованием технологии виртуальной реальности.

Над проектом, который завоевал первое место на образовательном интенсиве "Демид 20.35", трудились четыре студента. Как рассказал ТАСС один из авторов разработки Евгений Власов, идея приложения возникла еще в декабре, до пандемии коронавируса, но стала особенно актуальной при переходе школ и вузов на дистанционный формат работы. Цель разработки - упростить обучение школьников и студентов, добиться большей наглядности с помощью 3D-моделей.

- Приложение работает на компьютере, технология виртуальной реальности идет как дополнение, если есть очки, то можно использовать для большего погружения. Максимум, что может предложить школьная система, - это схематичная картинка, а с помощью нашего приложения объекты можно рассмотреть со всех углов, сопоставить их размеры, понять, как они выглядят, - уточнил Евгений Власов.

Кроме того, по словам разработчиков, в очках виртуальной реальности ученик сможет взаимодействовать с объектами, например, крутить и перемещать их при помощи джойстика.

Пока приложение рассчитано на изучение биологии, но в будущем планируется создание курсов по разным предметам. Использовать программу можно как в классе, так и дома, для самостоятельного или дистанционного обучения.