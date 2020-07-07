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07.07.2020 18:22
Рубрика: Дороги

Москвичей призвали отложить поездки на машинах из-за грозы

Текст: Ангелина Зеленькова

Столичных автомобилистов просят отложить поездки на машинах на более позднее время из-за грозы и сильного ветра. Об этом в Twitter написал Центр организации дорожного движения (ЦОДД).

Фото: iStock
ЦОДД сообщил о сокращении дорожных аварий в Москве

В сообщении сказано, что синоптики предупредили жителей города о грозе, сильном ветре, а местами и граде. "Осторожнее на дорогах! Плохая видимость и мокрый асфальт часто становятся причиной ДТП. Из-за этого могут возникнуть заторы. Если есть возможность, отложите поездки на более позднее время", - отмечает ЦОДД.

Ранее Гидрометцентр сообщил, что во вторник в столице ожидаются ливень, град, шквалистый ветер с порывами до 22 м/с. При этом из-за жары в городе был объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности до утра среды, 8 июля.