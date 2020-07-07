Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Лефортовского суда, в отношении Сафронова Ивана Ивановича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 6 сентября 2020 года.

Как подчеркнули в суде, рассмотренный 7 июля материал не содержал гриф секретности, а слушания проходили в закрытом режиме на основании п.1 ч.2 ст. 241 УПК РФ, в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства следствия. Содержатся Сафронов будет в следственном изоляторе "Лефортово".