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07.07.2020 22:05
Рубрика: Происшествия

Суд арестовал Ивана Сафронова на два месяца

Текст: Иван Егоров
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова по делу о госизмене. Это постановление было вынесено судьей почти в 10 вечера.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе Лефортовского суда, в отношении Сафронова Ивана Ивановича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц 30 суток, то есть до 6 сентября 2020 года.

Фото: 46.мвд.рф
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Как подчеркнули в суде, рассмотренный 7 июля материал не содержал гриф секретности, а слушания проходили в закрытом режиме на основании п.1 ч.2 ст. 241 УПК РФ, в связи с удовлетворением судом соответствующего ходатайства следствия. Содержатся Сафронов будет в следственном изоляторе "Лефортово".

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