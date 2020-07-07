Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

7 июля на вулкане Эбеко, расположенном на курильском острове Парамушир, зафиксирован пепловый выброс, сообщает Камчатская группа реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН.

Высота пеплового выброса составила около 2,5 километров над уровнем моря. Шлейф тянется на три километра к юго-востоку от вулкана. Ему присвоен "оранжевый" код авиационной опасности.

Справка "РГ"

Высота Эбеко - 1156 метров, он расположен в северной части хребта Вернадского. Относится к древним затухающим вулканам. По мнению ученых, его лавовое извержение маловероятно.

В 2009 году произошла первая фаза извержения Эбеко, длившаяся менее полугода, затем исполин затих, но с этого времени на нем отмечается высокая фумарольная активность.